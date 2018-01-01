Delegazione del Casale Coro

Lo scorso fine settimana una delegazione di 12 coriste del “Casale Coro”, la formazione corale polifonica casalese che dal 1997 esegue musica sacra, lirica e profana, ora diretta dal M.o Giulio Castagnoli, ha partecipato al Giubileo dei Cori in Vaticano.

Il programma proposto dall’Associazione nazionale di riferimento “FENIARCO”, ha coinvolto numerosissimi cori provenienti da tutta la penisola in attività legate alla musica corale sacra e liturgica.

Sabato 22 novembre le coriste casalesi hanno partecipato alla toccante cerimonia della “Preghiera per la Pace”, nella basilica papale di Santa Maria Maggiore, attraversato la Porta Santa e sostato davanti alla tomba di Papa Francesco. Nel pomeriggio si sono trasferite nel quartiere romano “Tuscolano”, nella splendida chiesa di San Giovanni Bosco, per partecipare ad un Concerto di Gala con il “Messiah” di G.F. Haendel per coro, solisti e orchestra e con il coinvolgimento di 12 cori ospiti che hanno eseguito una selezione di 4 brani tra i quali il celeberrimo “Hallelujah”.

Domenica 23, hanno partecipato alla Messa presieduta da Papa Leone XIV in una Piazza San Pietro gremita di formazioni corali provenienti da tutto il mondo. Nell’omelia, il Papa ha esaltato il valore della musica e del canto che “rappresenta un’espressione naturale e completa dell’essere umano: i sentimenti, il corpo e l’anima qui si uniscono insieme per comunicare le cose grandi della vita”.