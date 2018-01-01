In millecento per il FAI

Complice il bel tempo, sono stati più di 1100 i visitatori provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Liguria che nelle due Giornate FAI di Primavera -sabato e domenica- si sono distribuiti nei tre luoghi aperti dalla delegazione di Casale: Sant'Ilario, Biblioteca del Seminario e ad Uviglie cave e cantine. Un successo davvero grande, ha dichiarato la capodelegazione di Casale Cristina Bonzano, ringraziando il meraviglioso lavoro di tutti i delegati e i volontari, in particolare gli Apprendisti Ciceroni del Balbo e del Leardi che, ben preparati e guidati, si sono spesi tantissimo ricevendo solo complimenti, anche dalla presidente regionale Smeralda Saffirio e dal segretario regionale Alberto Gosso in visita a Casale sabato mattina.

Da aggiungere sabato pomeriggio in occasione dell’apertura delle Cave e della Cantina del Castello di Uviglie l'inaugurazione del nuovo pannello con la riproduzione delle “Cave di tufo”, dipinte sul posto dal pittore divisionista Angelo Morbelli e diventate, dopo l’abbandono dell’attività estrattiva, una grande cattedrale sotterranea di sei navate nella “core zone” degli Infernot, patrimonio Unesco dal 2014. Nella foto (di Angelino) un momento dell'evento col sindaco di Rosignano Cesare Chiesa (a destra), Cristina Bonzano e lo storico Dionigi Roggero cui si deve la segnalazione del dipinto oggetto della riproduzione.