Al Vivaldi di Alessandria

Per i Mercoledì del Conservatorio Vivaldi il 10 gennaio ore 17,00 – Auditorium Pittaluga – via Parma, 1 – Alessandria

Lorenzo Abbona, Emanuele Lupano, Matteo Montaldi, percussioni



Sono tre alliei del Vivaldi ad aprire in modo "spumeggiante" l'anno concertistico 2024 del Conservatorio alessandrino.

Siamo al quarto appuntamento della Trentaduesima edizione della storica Rassegna “i Mercoledì del Conservatorio” che vedrà in scena tamburi, vibrafono e marimba mercoledì 10 gennaio alle ore 17, all’Auditorium Pittaluga di Palazzo Cuttica (via Parma, 1 - Alessandria).

La formazione del trio Abbona, Lupano e Montaldi, nata all’interno della classe del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria nel 2022, promuove il repertorio in costante espansione delle percussioni. Il programma del concerto prevede i seguenti brani:

Emmanuel Séjourné (*1961) - Losa, duo per vibrafono e marimba

Anders Koppel (*1947) - Toccata, per vibrafono e marimba (Dedicato al Safri Duo)

Joe W. Moore III (*1986) - Geaux, duo per tamburo e timpani

(Dedicato a Manuel Trevino)

Ivan Trevino (*1983) - Catching Shadows, versione per duo di marimbe

Gene Koshinski (*1980) - As One, duo di percussioni

David Friedman (*1944) - Dave Samuels (1948-2019) - Carousel, duo per vibrafono e marimba

Nebojša Jovan Živkovic (*1962) - Trio per Uno, per trio di percussioni

1. Meccanico

Il trio ha scelto dunque di eseguire brani della seconda metà del Novecento, in quanto, come ci racconta Matteo Montaldi: - Durante la seconda metà dello secolo scorso, i compositori sono rimasti affascinati dalle sonorità ricche ed evocative di questa famiglia di strumenti. La varietà dei linguaggi proposti in questo periodo, unita al vasto numero di strumenti coinvolti, accompagnerà il pubblico in un viaggio, che partirà dal cuore dell’Europa, per spostarsi negli Stati Uniti, in Danimarca, fino ai Balcani con influenze che spazieranno dal folklore al minimalismo, al jazz, alla popular music, dagli anni Ottanta al 2019.

Lorenzo Abbona

Ha conseguito il diploma accademico di I livello al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria sotto la guida di Maurizio Benoma e Luca Femminò. Attualmente è iscritto al biennio di strumenti a percussione presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino sotto la guida di Alberto Bosio. Ha suonato come percussionista e timpanista al Teatro del Maggio Fiorentino con la Banda Giovanile Sinfonica Nazionale ANBIMA, diretta da Alessandro Cadario. È inoltre risultato idoneo per l’anno 2023/2024 all’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani.



Emanuele Lupano

Studente del Triennio accademico di I livello al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria sotto la guida di Mario Tesio, Maurizio Benoma e Luca Femminò. Si è perfezionato in vibrafono e marimba con Andrea Dulbecco. Parallelamente, studia Composizione con Paolo Ferrara.



Matteo Montaldi

Ha conseguito il diploma accademico di I livello con il massimo dei voti al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria sotto la guida di Mario Tesio e Maurizio Benoma. Si è inoltre perfezionato in vibrafono e marimba con Andrea Dulbecco e in batteria jazz con Marco Volpe. Attualmente è iscritto al biennio di strumenti a percussione presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria sotto la guida di Luca Femminò.

Ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili e in conformità alle disposizioni vigenti sullo spettacolo dal vivo.

– La XXXII edizione de “I Mercoledì del Conservatorio” è inserita nel progetto “Le Stagioni del Vivaldi”, con il contributo della Regione Piemonte

