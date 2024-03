L'ALTRA MUSICA 2024 - "Suoni di Sicilia: musiche e strumenti tradizionali" Martedì 19 marzo 2024 ore 17.00 - Auditorium Pittaluga - via Parma, 1 - Alessandria. La rassegna dedicata ai viaggiatori musicali ci porterà in Sicilia per conoscere le musiche originali della regione eseguite da Fabio Tricomi, polistrumentista, etnomusicologo e ricercatore catanese, su strumenti tradizionali come friscaletti, flauti a paru, ciaramedda, marranzano e tamburello.