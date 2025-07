Santa Maria del Tempio

Dal 28 luglio al 3 agosto, torna la Festa d’la Madòna, patrocinata dal Comune di Casale Monferrato, lo storico appuntamento estivo promosso dal Circolo CSEN APS in occasione della ricorrenza della Madonna del Tempio (2 agosto). Per una settimana l’area di Bucolicò diventa il cuore pulsante del paese: un crocevia di incontri, espressione culturale e festa popolare, dove la tradizione dialoga con l’innovazione in un’atmosfera accogliente e vitale. Grazie all’instancabile lavoro dei volontari, il programma offre musica dal vivo, tornei, sport e tanti momenti di socialità. Un’esperienza collettiva e trasversale, aperta a tutte le età, che celebra la comunità, la creatività e la bellezza del territorio.

LE NOVITÀ 2025 POLDO CUP: il calciobalilla umano arriva a Santa Maria! Debutta quest’anno la “Poldo Cup”, il primo torneo di calciobalilla umano della zona! Un campo da gioco nel campo, dove i partecipanti diventano veri e propri “omini del calcetto”, pronti a sfidarsi in due serate all’insegna dello sport e del divertimento. Un omaggio alla memoria di Fra Leopoldo Bacis, amatissimo dalla comunità, già ricordato negli storici tornei dell’oratorio e nel Beach Soccer del 2019. Date del torneo: mercoledì 30 e giovedì 31 luglio Iscrizioni aperte da martedì 22 luglio – posti limitati! SANTA WAVE: il festival delle voci indipendenti Venerdì 1 e sabato 2 agosto – Cortile di Bucolicò Nasce quest’anno SANTA WAVE, il nuovo festival dedicato alla musica indipendente e inedita, pensato per dare spazio a band emergenti e voci fuori dagli schemi. Sei gruppi si alterneranno in due serate cariche di energia, tra rock, punk, elettronica e cantautorato. Un evento vibrante e intimo, che riflette lo spirito di Bucolicò: un museo a cielo aperto dove arte e territorio si incontrano.

LE BAND DI SANTA WAVE 2025 MARTINA GIL Cantautrice lombarda classe 2003, Martina Gil (Martina Gandelli) propone brani sinceri e malinconici, con testi intensi e arrangiamenti energici. Sul palco è affiancata da una formazione affiatata. Ha pubblicato nel 2025 il singolo Le Cose Sbagliate, primo estratto dal suo EP in uscita nel 2026. DEENOR Formati da ex membri della scena alternativa alessandrina, i Deenor uniscono rock classico, grunge e punk in brani dinamici e trascinanti. Nati per pura passione tra amici, portano sul palco energia, ironia e buona musica. E come dicono loro: buona camicia a tutti! THE BOOCHERS Nati nel 2022 da un’idea di Davide “Booch” Baucia e Thomas Benetazzo, i Boochers fondono punk e pop moderno, con influenze nu-metal e testi diretti. Hanno calcato numerosi palchi tra Piemonte e Liguria, pubblicando brani come Fallo Adesso, Weekend, Guardalo e collaborando con il collettivo IndieFlash.

ALOEAZY Dal garage di Capriata d’Orba, gli AloEazy propongono un mix originale di rock, pop, elettronica e urban. Testi riflessivi, ritmi freschi e uno stile personale ne fanno una delle band emergenti più interessanti della zona. Tra i brani: Idoli da Bar, Jingle Jungle, Cool, Milite del limite. YUZNA Progetto electropunk/darkpop nato ad Alessandria nel 2016, i Yuzna mescolano groove elettronico, energia punk e atmosfere industriali. Hanno pubblicato due album con DakTunes Music Group e diversi videoclip d’impatto. Il nuovo singolo SEX/confusion (Kabukicho Version) anticipa l’uscita del terzo album, prevista per l’inverno 2025. POST DERIVÆ Nuova formazione hardcore rock nata nel 2025, POST DERIVÆ propone un suono crudo e viscerale, capace di parlare direttamente alla mente e al cuore. Nessun filtro, solo musica potente e autentica. Questa prima edizione di SANTA WAVE sostiene DYNAMO 12ORE, iniziativa benefica attiva in città per raccogliere fondi a favore di Dynamo Camp, che offre programmi gratuiti di terapia ricreativa a bambini con patologie gravi o croniche.

Il programma completo della FESTA D’LA MADÒNA 2025 è disponibile sui canali social di Santa Maria del Tempio.

La Festa d’la Madòna è un’occasione unica per riscoprire e vivere gli spazi di Santa Maria del Tempio, una realtà fuori dal tempo, capace di regalare atmosfere uniche e momenti di autentica condivisione.