Casale Diabolika

I fumetti ritornano al Castello di Casale Monferrato per un altro appuntamento degli “outpost” di CasaleComics&Games: gli “avamposti” con cui la manifestazione segna un percorso verso il ritorno ad una edizione “al completo” prevista per il giugno 2022.

Il prossimo evento di queste tappe è il 7 novembre con appuntamento irrinunciabile per tutto il mondo dei fumetti in Monferrato: Casale Diabolika. Ancora più atteso considerato che, dopo due anni, nel dicembre 2021 uscirà finalmente il film dei Manetti Bros dedicato a questo personaggio creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani

A portare il mondo di Diabolik in città è ancora una volta l'Associazione culturale Creativecomics creata dal fumettista vercellese Daniele Statella l’iniziativa in partnership con mON, società organizzatrice di CasaleComics, si avvale della collaborazione della casa Editrice Astorina, del contributo del Comune di Casale Monferrato e vede la direzione artistica dello stesso Daniele Statella un’artista che conosce molto bene il ladro in calzamaglia fin dal primo album realizzato nel 2005. “Poi con Antonio Valterza, tipografo di Casale - ricorda - ci fu l’idea di portare Diabolik proprio in Monferrato. Abbiamo cominciato nell’aprile del 2014, grazie all’aiuto di un nutrito fan club e della casa editrice Astorina. Abbiamo creato addirittura storie dove Diabolik opera a Casale e coinvolto l’istituto Leardi”.

La nuova edizione di Casale Diabolika si svolgerà nel corso di una giornata al Castello Paleologo di Casale Monferrato, utilizzando l’intera Sala Marescalchi (sugli spalti del Castello), il 7 novembre dalle 10 alle 19. Il cuore della manifestazione è la mostra con una trentina di tavole originali di “Colpo a Barcellona”, la storia realizzata dallo Stesso Statella insieme a Claudio Stassi alle chine e allo sceneggiatore Andrea Cavaletto. La mostra si inaugura lo stesso giorno in cui si chiude quella analoga nella città catalana, dove è stata esposta dal 14 ottobre al 7 di novembre all’Istituto di cultura Italiana di Barcellona, in un evento realizzato in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia e la Casa degli Italiani, per la Settimana della lingua italiana nel mondo. L’apertura della mostra a Casale il 7 novembre sarà quindi un’ideale staffetta tra le due città. Tutti e tre gli autori incontreranno il pubblico e presenteranno la mostra alle ore 11 in una tavola rotonda condotta da Andrea Barzi.

Attorno a “Colpo a Barcellona” Casale Diabolika ha costruito un’intera giornata dedicata ai fumetti, con una ventina di autori presenti all’interno di un’artist alley impegnati a mostrare i propri lavori o lavorare sulle commissioni del pubblico.

In più sarà possibile acquistare il coupon per un “Aperitivo Diaboliko” a 20 Euro, dà diritto ad un calice di vino o variante analcolica più degustazione, abbinato a un disegno sketch a scelta tra tutti gli autori presenti e un set di stampe di disegni di Diabolik inediti creati per l’occasione. Ci sarà poi un DiabolikClub, un punto vendita dove i visitatori potranno acquistare albi e merchandising di Diabolik.

Infine Colpo a Barcellona non sarà l’unica mostra esposta: Creativecomics porta a Casale anche le tavole vincitrici del concorso annuale Premio Nuvolosa 2021 organizzato con il Comune di Biella.

PROGRAMMA

DOMENICA 7 novembre 2021

-ore 10,00 Inaugurazione mostra

-ore 10,00-18,30

Aperitivo diaboliko: sara’ possibile acquistare un coupon che consente di ottenere

un aperitivo con un calice di vino del Monferrato (o variante analcolica) e un

disegno sketch a scelta tra gli autori presenti oltre al set di stampe inedite dei

disegni realizzati in esclusiva per l’evento

-ore 11,00 incontro “ Diabolik a Barcellona ” Davide Barzi dialoga con Andrea

Cavaletto, Daniele Statella e Claudio Stassi

Al termine dell’incontro distribuzione gratuita fino a esaurimento scorte dell’albo a

fumetti “Colpo a Barcellona”

CASALE DIABOLIKA 2021

dalle 10:00 alle 19:00

Ingresso gratuito con Green pass obbligatorio

Piazza Castello 1, Casale Monferrato (AL)

Info: Associazione Culturale Creativecomics

Sede amministrativa: Via Gran Paradiso 62 – 13100 Vercelli.

Sede operativa: Via Veneto 28, 13030 Formigliana (VC)

creativecomicsvideo@gmail.com cell: 3479942130