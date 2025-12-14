Con l’accademia di cultura Bernardino Cervis

A Frassineto Po in occasione del quarantennale di fondazione, l’accademia di cultura Bernardino Cervis organizza una rievocazione storica dei tempi napoleonici con la partecipazione straordinaria di soldati in divisa d’epoca del 59eme demi brigade d’infanterie de ligne de Marengo.

La manifestazione avrà luogo il 16 maggio 2026 alle Ore 10 – Giardino del Pozzo Antico dove avverrà l’inaugurazione del “Albero della libertà e della pace” un pioppo cipressino che ricorderà gli alberi della libertà piantati in ogni comune in epoca napoleonica. A Frassineto attorno all’albero della libertà avvennero curiosi episodi che si troveranno descritti nella mostra.

A seguire a Palazzo Mossi inaugurazione mostra epoca napoleonica “Frassineto Po ai tempi di Bernardino Cervis” dove numerose saranno le curiosità con documentazione inedita proveniente dall’archivio parrocchiale e comunale. Saranno esposti anche documenti inediti di Bernardino Cervis recentemente donati all’Accademia.

Sempre a palazzo Mossi In collaborazione con Università di Torino – Dipartimento di studi storici

“Il Piemonte in età napoleonica: il quadro politico e religioso di un’epoca di trasformazione”, relatore prof. Paolo Cozzo professore Ordinario di Storia del Cristianesimo e delle Chiese

Il presidente del sodalizio frassinetese, Dario Calemme commenta: ”Dopo la mostra su Teresah, le sale di Pallazzo Mossi si arricchiscono con una nuova esposizione permanente dal titolo “Frassineto Po ai tempi di Bernardino Cervis”.

Un salto nel tempo che permetterà ai visitatori di conoscere alcune curiosità sul nostro paese ai tempi della dominazione francese. L’inaugurazione della mostra, con la due giorni di grandi eventi che sta organizzando l’Accademia di Cultura Bernardino Cervis, sono la parte centrale di un grande calendario di eventi programmati quest’oggi per festeggiare il quarantennale di fondazione dell’Accademia.”

Il 17 maggio 2026, rievocando una consuetudine che ad ogni Corpus Domini, fino ad inizio 1800 Processione sull’argine da Valmacca a Frassineto Po capo Pieve.

Ancora: l’evento “Camminata Ambrosiana” si svolgerà partendo da Valmacca davanti alla chiesa parrocchiale alle ore 16,30 per poi raggiungere La parrocchiale di S. Ambrogio via argine dove alle 18 sarà celebrata la S. Messa con il capitolo di S. Ambrogio.