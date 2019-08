Silvano Rodi a Occimiano

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica sacra: domenica 25 agosto, alle ore 17,45, la Chiesa della Madonna del Santo Rosario ospiterà il concerto d’organo (ad ingresso gratuito) del Maestro Silvano Rodi, organista titolare della chiesa di San Devota del Principato di Monaco, che proporrà un repertorio del Seicento e del Settecento italiano, francese e spagnolo, con una seconda parte dedicata ai grandi autori italiani dell’Ottocento. Risuoneranno le note di un prestigioso Serassi realizzato nel 1837 dall’omonima famiglia di organari di Bergamo e ristrutturato nel 2011 dal valenzano Fabio Stocco. Nativo di Ventimiglia, il M.o Rodi si è diplomato in Clavicembalo, Organo e Composizione organistica al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova e nel 1986 ha ottenuto il “Premier Prix d’Orgue” al Conservatoire National Regional “Pierre Cochereau” di Nizza, in Francia, specializzandosi nell’interpretazione della musica barocca francese. È inoltre organista onorario della Collegiata San Giovanni Battista di Imperia-Oneglia ed ha tenuto recitals d’organo in Italia e in diversi Paesi europei (anche alla Sala Nobel di Sotoccolma). In qualità di cembalista ed organista, fa parte del “Collegium Musicum Alpazur”, ensemble dedito all’interpretazione della musica antica attraverso l’utilizzo di strumenti originali o copie d’epoca. Ispettore onorario del Ministero dei Beni e Attività Culturali e consulente della Commissione di Arte Sacra per la tutela e restauro degli antichi organi della Diocesi di Ventimiglia - Sanremo, dal 2002 è anche conservatore degli organi storici della Valle Roya e Bevera dove ogni anno organizza il “Festival International Orgues Historiques des Vallées Roya - Bévéra”. Ha curato e pubblicato una ventina di monografie inerenti al restauro di organi, contribuendo alla catalogazione del patrimonio organario ligure presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Liguria. Ha inciso diversi CD sia come solista su organi storici sia in duo e trio con strumenti antichi per le case discografiche VDE - Gallo (Svizzera), Ligia Digital - Harmonia Mundi (Francia), Elegia Records e ECO - Monza (Italia) e nel 1994 ha fondato l’Istituto di Musica Sacra “Can. G. M. Gogioso” della Diocesi di Ventimiglia - Sanremo. Dal 1998 insegna Organo al Conservatoire Départemental de Musique des Alpes-Maritimes di Nizza ed è titolare di cattedra dal 2006.