Dalla Cina al Castello

Il “Gruppo Arte Casale” sta riorganizzando la XIV^ edizione della Mostra Collettiva Biennale Internazionale “Grafica ed ex libris” che si terrà presso il Castello dei Paleologi a Casale Monferrato dal 3 aprile al 3 maggio 2020, con il Patrocinio del Comune, della Regione Piemonte e dell’A.I.E. Pur partiti in ritardo (in attesa delle decisioni ufficiali del Comune) gli organizzatori sono confortati da arrivi di alto livello, nella foto dalla Cina 'An italian sunset' di Malou Oi Yee Hung,