Ad Aperture sull’Arte

Aperture sull’Arte in via Luparia ha in corso la personale di Gloria Iodice con la quale ha aperto il suo calendario eventi 2026 venerdì 16 gennaio.

Gloria Iodice, lo abbiamo scritto, è la vincitrice del primo Concorso Giovani Enrica Morbello Core, promosso da Aperture sull’Arte in occasione del 25 Aprile 2025.

Iodice è una giovane artista (classe 1992) nata a Castelfranco Veneto, laureatasi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, pittrice originale e profonda, attenta alla potenza simbolica e rivelatrice di ogni gesto artistico.

I suoi soggetti sono prevalentemente gli animali, che considera guide e compagni spirituali. Iodice è anche decoratrice e orafa, a Valenza, ed è molto attiva nel territorio a livello associazionistico.



Oggi -dicono gli organizzatori -diventa ancora più importante dare spazio ai giovani e alle giovani artiste del nostro territorio, dare spazio alle capacità di chi oggi ha la forza e il coraggio di fare arte e regalare emozioni in un contesto storico pregno di guerre e prevaricazione, una strada che Aperture ha perseguito fin dal suo primo intervento nel 2021 e che oggi trova risposte nella bellezza nelle opere di Gloria e dei tanti giovani che ci auguriamo possano avere spazio nei locali di Aperture al prossimo concorso biennale dedicato ai giovani "Enrica Morbello Core".

La mostra è visitabile fino al 28 febbraio.