«È ormai tradizione: per l’undicesimo anno torna, in questa splendida terra d’Aleramo, Rondò in Monferrato, rassegna di concerti solistici e d’ensemble che propone la musica del nostro tempo, accostandola a volte anche alla musica classica del passato, alla lettura di pagine di alta letteratura, a visite di beni artistici dei luoghi in cui si svolge e, perché no, anche alla degustazione dei suoi tesori enologici…». Così Sandro Gorli introduce il ritorno di Rondò in Monferrato, nel 2022 all’undicesima edizione, tra concerti e corsi di alta formazione per artisti provenienti da tutto il mondo.

Tagliata e superata la boa dei dieci anni, la manifestazione, che si svolge ininterrottamente dal 2012, si configura come un vero e proprio festival di musica del nostro tempo: dal 27 agosto all’11 settembre propone tredici appuntamenti con sede a Moncalvo, Grazzano Badoglio, Coazzolo e Serralunga di Crea, con un forte impatto quindi e un’ampia diffusione sul territorio monferrino.

Continua Sandro Gorli: «Saranno 13, tra concerti e incontri, gli appuntamenti di quest’anno; si svolgeranno principalmente nell’affascinante struttura The Eye di Orsolina28, con cui collaboriamo dallo scorso anno, ma come sempre si allargheranno anche fuori da Moncalvo coinvolgendo il territorio circostante: la musica risuonerà nella navata della Chiesa Parrocchiale di Grazzano Badoglio, nell’Anfiteatro delle Vigne di Coazzolo, nelle Tenute vinicole La Tenaglia e Santa Caterina, storiche e fedelissime sostenitrici di Rondò in Monferrato».

«La musica, insieme alla cultura – commentano dalla Tenuta Tenaglia, che il 7 settembre

ospiterà Aleksandra Dzenisenia con il suo particolarissimo strumento, il cymbalom – rappresenta un settore che attira sempre più appassionati e diventa di conseguenza un elemento trainante. Legare il nostro marchio a fenomeni artistici e culturali significa cercare di incrementare, attraverso un meccanismo di scambio reciproco, anche l’interesse nei confronti del vino e arricchire il prodotto di contenuti nuovi».

«Santa Caterina: una Tenuta elegante tra le dolci colline del Monferrato, vigne e vini protagonisti del paesaggio, pronti a svelare i loro segreti. Una residenza settecentesca, in un paesaggio seducente, con un protagonista indiscusso: il vino»: da sempre apre le proprie porte e ospita il concerto conclusivo (l’11 settembre) del festival.

Entriamo nel dettaglio del programma di Rondò in Monferrato che, oltre a un cartellone concertistico, è uno spazio dedito all’alta formazione di giovani compositori e direttori, selezionati da due tra i più importanti corsi di IDEA.

L’International Divertimento Ensemble Academy, questo il suo nome per esteso, è guidata da Sandro Gorli, suo fondatore e direttore, che ha messo il proprio alto livello professionale e la propria passione per la musica d’oggi a disposizione dei giovani musicisti, creando questa struttura.

Da sempre IDEA organizza in decentramento a Moncalvo il Corso di Direzione d’Orchestra per il repertorio per Ensemble dal primo Novecento ad oggi – punto di riferimento per direttori provenienti da tutto il mondo, giunto alla XVIII edizione. Dallo scorso anno il Corso, che si era sempre svolto nel Teatro di Moncalvo, ha sede presso Orsolina28.

Inaugurata nel 2021, la già citata collaborazione con Orsolina28 Art Foundation non ha avuto come conseguenza immediata soltanto questo “trasloco”, ma ha anche permesso un vero e proprio trasferimento: dallo scorso anno, infatti, si svolge proprio presso Orsolina28 anche l’International Workshop for Young Composers, laboratorio internazionale di composizione – modello unico in Italia, all’VIII edizione.

Come funzionano i corsi di IDEA, tra i quali i due citati?

Attraverso call internazionali vengono selezionati giovani compositori e interpreti che, ammessi ai corsi e alle masterclass organizzati annualmente, lavorano a stretto contatto con i musicisti di Divertimento Ensemble e con i docenti, sempre di fama internazionale, invitati come tutor.

Quest’anno tutor del Workshop di composizione saranno Fabien Lévy e Francesco Filidei; Stefano Gervasoni sarà invece tutor del Corso di Direzione d’Orchestra.

Ciò fa di Moncalvo e di Orsolina28 Art Foundation una piazza riconosciuta a livello internazionale grazie alle attività formative di IDEA.

Specifica ancora Sandro Gorli: «Il Laboratorio di Composizione e il Corso di Direzione porteranno in residenza presso la struttura 32 allievi - tra compositori, direttori e interpreti - nonché docenti, tutor, i musicisti dell’Ensemble e lo staff, creando una proficua e suggestiva atmosfera da campus universitario, un centro di formazione estivo per la musica d’oggi di grande impatto a livello internazionale».

I compositori del Workshop, i direttori del Corso di Direzione, i musicisti dell'Ensemble, i docenti e i tutor saranno cioè in residenza per tutta la durata del festival e dei corsi presso Orsolina28, che quindi, proprio come nel 2021, ospiterà molta parte delle attività di Rondò in Monferrato: le prove, appunto il Workshop e il Corso di Direzione, diversi concerti.

La vocazione creativa di questo luogo meraviglioso, lo rende davvero sede ideale per le attività di Divertimento Ensemble.

Sottolinea Simony Monteiro, Fondatrice e Direttrice Artistica di Orsolina28 Art Foundation: «Orsolina28 Art Foundation è nata con l’intento di supportare la pratica, l’educazione e la creazione della danza; è un luogo privilegiato per danzatori e coreografi che qui trovano le condizioni ideali per lavorare serenamente a contatto con la natura. Siamo lieti di aprire per il secondo anno le nostre porte a Rondò in Monferrato e alla formazione di giovani compositori e direttori d’orchestra e di estendere così alla musica colta le stesse attenzioni e cure che dedichiamo alla danza. Qui gli studenti di IDEA l’Accademia di Divertimento Ensemble potranno sperimentare la generosità della natura e la bellezza dei luoghi, alternando momenti di studio e di quiete, per rigenerare il corpo e lo spirito. Il nostro supporto a questo importante progetto didattico si esprime anche attraverso l’erogazione di quattro borse di studio perché siamo convinti sostenitori dell’accesso più ampio possibile alla formazione di qualità».

Torniamo infine al cartellone concertistico del festival, con i suoi tredici appuntamenti. «Propone concerti solistici e d’ensemble dedicati prevalentemente ad autori del nostro tempo, con incursioni nel Novecento storico, ma anche in epoca classica»: racconta ancora Sandro Gorli.

Insieme ai musicisti di Divertimento Ensemble si esibiranno i giovani interpreti selezionati dal network europeo Ulysses, rete europea della musica contemporanea, di cui Divertimento Ensemble è unico partner italiano da ormai un decennio, e i migliori studenti dei corsi di formazione dell'Accademia IDEA.

Il cartellone 2022 vedrà quindi cinque concerti esito delle attività formative che si svolgono in Monferrato – in particolare i tre concerti conclusivi del Workshop di Composizione (2 e 3 settembre) e i due del Corso di Direzione (10 settembre e 11 settembre); concerti esito di altri corsi di formazione della stessa Accademia rivolti a strumentisti e cantanti, tra i quali il Faccini Piano Duo formato dai fratelli Elia e Betsabea Faccini (27 agosto), il pianista Giorgio Lazzari (1 settembre), i cantanti Danilo Pastore e Paolo Leonardi (4 settembre); infine i concerti dei solisti di Divertimento Ensemble, Lorenzo Gorli al violino (30 agosto), Martina Rudic al violoncello (28 agosto) e Maria Grazia Bellocchio al pianoforte (9 settembre).

Poste a corredo del cartellone concertistico, ci saranno poi attività “aggiuntive”, dedicate al pubblico che da anni segue Rondò in Monferrato: si tratta in particolare di attività che concorrono alla valorizzazione da un lato delle proposte artistiche di Divertimento Ensemble, dall’altro del territorio monferrino – tra cui la tradizionale visita alla Chiesa dei Santi Vittore e Corona in Grazzano –, dalle degustazioni offerte da cantine e tenute agli Happy Music, incontri informali tra pubblico e artisti, organizzati secondo la formula dell’Happy Hour musicale. Come nel caso dell’appuntamento alla Biblioteca Civica di Moncalvo (8 settembre), che vedrà la conversazione tra Sandro Gorli e Stefano Gervasoni, naturalmente con un calice di vino in mano.

IL CARTELLONE

Rondò in Monferrato 2022

Gli incontri e i concerti

Sabato 27 agosto, ore 20.30

Moncalvo (AT), Orsolina28 - The Eye

Concerto inaugurale

Musiche di Berio, Stravinskij, Crumb, Debussy

Faccini Piano Duo Elia e Betsabea Faccini (foto)

Domenica 28 agosto, ore 18.30

Grazzano Badoglio (AT), Chiesa SS. Vittore e Corona

Musiche di Ambrosini, Gabrielli, Sciarrino, Degli Antonii, Guerra, Dall’Abaco

Martina Rudic violoncello e violoncello barocco

Martedì 30 agosto, ore 19.30

Coazzolo (AT), Anfiteatro delle Vigne

Lettura di pagine di Pasolini a cura di Carlo Marchesi

Musiche di Boulez, Kirk, Poppe

Lorenzo Gorli violino

Giovedì 1 settembre, ore 21.00

Moncalvo (AT), Orsolina28 - The Eye

Musiche di Schönberg, Schubert, Kurtág, Liszt

Giorgio Lazzari pianoforte

Venerdì 2 settembre, ore 18.30

Moncalvo (AT), Orsolina28 - The Eye

Primo concerto dell’International Workshop for Young Composers 2022

Musiche di Bono, Piazza, Mura, Magnússon, Yue, Rivera Pico

Lorenzo Gorli violino

Daniele Valabrega viola

Martina Rudic violoncello

Maurizio Longoni clarinetto

Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Martina Russo percussioni

Sabato 3 settembre, ore 18.30

Moncalvo (AT), Orsolina28 - The Eye

Secondo concerto dell’International Workshop for Young Composers 2022

Musiche di Bahack, Benetti, Castellón, Danzeisen, Frenklakh, Machiavelli

Divertimento Ensemble

Sandro Gorli direttore

Sabato 3 settembre, ore 21.00

Moncalvo (AT), Orsolina28 - The Eye

Terzo concerto dell’International Workshop for Young Composers 2022

Musiche di Perdigón de Paz, Karagkezidis, Olivares, Riccardi, Beis, Korman

Divertimento Ensemble

Sandro Gorli direttore

Domenica 4 settembre, ore 18.30

Moncalvo (AT), Orsolina28 - The Eye

Musiche di Cage, Stravinskij, Britten, Dadone, Colombo Taccani, Molitor

Danilo Pastore controtenore

Paolo Leonardi baritono

Yuko Ito pianoforte

Mercoledì 7 settembre, ore 21.00

Serralunga di Crea (AL), Tenuta Tenaglia

Musiche di Zhinovitch, Zhivalevsky, Vivaldi, Tzalko, Voïtsik, Kopitsko, Piazzolla, Radu, Monti

Aleksandra Dzenisenia cymbalom

Giovedì 8 settembre, ore 18.30

Moncalvo (AT), Biblioteca Civica

HAPPY MUSIC. I linguaggi della musica d’oggi

Incontro con i compositori Stefano Gervasoni e Sandro Gorli

in compagnia di un buon calice di vino

Venerdì 9 settembre, ore 18.30

Moncalvo (AT), Orsolina28 - The Eye

Musiche di Manca, Nieder, Schumann

Maria Grazia Bellocchio pianoforte

Sabato 10 settembre, ore 21.00

Moncalvo (AT), Orsolina28 - The Eye

Primo concerto del XVIII Corso di direzione d’orchestra per il repertorio per ensemble dal primo Novecento a oggi

Musiche di Donatoni, Iannotta, Gervasoni, Maxwell Davies

Divertimento Ensemble

Direttori selezionati dal Corso

Domenica 11 settembre, ore 18.30

Grazzano Badoglio (AT), Tenuta Santa Caterina

Secondo concerto del XVIII Corso di direzione d’orchestra per il repertorio per ensemble dal primo Novecento a oggi

Musiche di Gervasoni, Maxwell Davies

Divertimento Ensemble

Direttori selezionati dal Corso

INFORMAZIONI

Ingresso ai concerti di Rondò in Monferrato

sempre con prenotazione obbligatoria

all’indirizzo: info@divertimentoensemble.it

Concerti a pagamento

27 agosto

30 agosto

1 settembre

2 settembre

3 settembre (data con doppio concerto)

4 settembre

9 settembre

10 settembre

Biglietto intero: € 5

Ridotto studenti: € 1

In caso di doppio concerto nella stessa data, per chi acquisti i biglietti per entrambi i concerti, ingresso al secondo concerto: € 1

Concerti e appuntamenti a ingresso gratuito

28 agosto

2 settembre

7 settembre (ingresso offerto dalla Tenuta Tenaglia)

8 settembre

11 settembre (ingresso offerto dalla Tenuta Santa Caterina)