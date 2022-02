Paolo e Simona Pia al Festival

In occasione della 72° edizione del Festival di Sanremo, la Costa Toscana, nuova nave “green” della compagnia di navigazione italiana, è diventata un palcoscenico galleggiante in rada per i collegamenti in diretta di due star: Orietta Berti e Fabio Rovazzi. La Costa è sponsor dell’evento e in questo ambito ha invitato martedì all’Ariston alla prima serata del Festival Paolo Pia e la moglie Simona Piccioni, il che vuol dire Stat Casale e le numerose crociere realizzate (molte -come l’ultima negli Emirati- con il Monferrato).