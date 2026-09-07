Da Preveza a Berlino....

La composizione di Roberto Berzero, musicista lomellino, I Painted Peace, per coro di voci bianche e pianoforte, dopo essere stata premiata ed eseguita in prima assoluta in Grecia, a Preveza, nell’ambito del 44th International Choral Festival of Preveza, ha vissuto una nuova e importante tappa internazionale, questa volta a Berlino, nella suggestiva cornice della Luisenkirche.

Sabato 5 settembre, davanti a un folto pubblico, il concerto dell’Armonia Children’s Choir, diretto da Anelya Stefanova, si è aperto proprio con il brano di Berzero.I Painted Peace nasce da un testo della poetessa israeliana Tali Sorek, particolarmente noto per il suo forte messaggio di pace e di fratellanza. Attraverso lo sguardo semplice e immediato di una bambina, il testo esprime il desiderio di un mondo libero dalla guerra, nel quale la pace possa essere finalmente condivisa da tutti. Un messaggio di grande attualità, affidato da Berzero alle voci dei bambini, che ne amplificano il carattere universale e la forza evocativa.

L’esecuzione berlinese ha assunto così un significato particolarmente intenso: dopo la prima assoluta in Grecia, la composizione ha portato il suo messaggio di pace anche nel cuore di Berlino, città che più di ogni altra in Europa conserva nella propria storia il ricordo delle divisioni della loro dolorosa ricomposizione.

Al termine dell’esecuzione, i calorosi applausi del pubblico hanno testimoniato il vivo apprezzamento degli ascoltatori, confermando la forza espressiva di I Painted Peace e il crescente interesse internazionale per la produzione corale di Roberto Berzero.

«Sono grato ai ragazzi del coro, alla loro direttrice Aneliya Stefanova e alla pianista Eleonora Apostolidi – ha dichiarato Berzero – per aver portato, attraverso la mia composizione, un messaggio di pace anche a Berlino.»