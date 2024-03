Liberty. Torino Capitale

Museo Civico d’Arte Antica di Torino presenta fino a lunedì 10 giugno 2024, la mostra Liberty. Torino Capitale, a cura di Palazzo Madama e della SIAT – Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino con la collaborazione di MondoMostre.

L’esposizione racconta con un centinaio di opere il fondamentale ruolo di Torino per l’affermarsi del Liberty, un’arte che nella capitale sabauda diviene il fulcro di una storia che travolge ogni aspetto della vita e della società, definendo un’esperienza architettonica e artistica che dalle suggestioni torinesi si diffonderà in tutto il mondo

BIGLIETTI -.SOLO MOSTRA

Intero (anche over 65): € 14,00

Ridotto: € 12,00 (visitatori dai 6 ai 18 anni; dai 18 ai 25 anni se studenti dietro presentazione del libretto universitario; persone con disabilità; insegnanti, gruppi min 15-max 25 pax; militari e forze dell'ordine non in servizio; associazioni riconosciute; convenzioni)

Gratuito: minori di 6 anni; un accompagnatore per persona con disabilità; giornalisti con tesserino ODG per servizio (previo accredito ufficio stampa); guide turistiche fornite di tesserino di abilitazione; Abbonamento Musei e Torino+Piemonte card; membri ICOM

Open: € 16,00

Gli organizzatori lanciano due passeggiate

Liberty in Borgo Crimea