Un bellissimo catalogo

Ad Alessandria in un affollato salone d’onore di palazzo Monferrato nel tardo pomeriggio di martedì è stato presentato “Alessandria preziosa”, completo catalogo della mostra omonima in corso a l secondo piano che rimarrà aperta fino al 6 ottobre. E’ curato dal responsabile della mostra, prof. Fulvio Cervini dell’Università di Firenze, allestimento dello stesso Cervini, di Andrea Perin e del direttore di Palazzo Monferrato Roberto Livraghi

L’evento, per iniziativa del docente, Michele Carreca, si è aperto con due studenti del Conservatorio alessandrino (Alessio Calabrese e Alessandro Pisa, i “Liuti del Vivaldi”), che hanno eseguito concerto di musiche rinascimentali dal titolo “Liuti preziosi. Musiche del Rinascimento tra Milano e la Spagna”.

Il catalogo – di complessive 328 pagine – edito dall’editore SAGEP di Genova, riprende la linea grafica del precedente, riferito alla mostra “Alessandria scolpita” del 2019, ed è impreziosito dalle splendide immagini del fotografo Enzo Bruno, specializzato in opere d’arte e collaboratore di importanti progetti di schedatura e tutela in collaborazione con le Soprintendenze e la Conferenza Episcopale Italiana.

Il volume si articola in sette sezioni di saggi, corrispondenti alle altrettante aree tematiche presenti in mostra: un’introduzione ai caratteri sperimentali del territorio del Piemonte sud-orientale nel secondo Cinquecento; il reimpiego di oreficerie medievali per una loro riattualizzazione; i progetti di Pio V per la chiesa di Santa Croce a Bosco Marengo; la lavorazione dei metalli e l’uso delle armature come sculture; Alessandria crocevia di arti e culture nella Lombardia spagnola; le arti preziose e le arti decorative a Casale tra Cinque e Seicento; la Tortona di Cristierna di Danimarca come laboratorio internazionale; la cultura artistica genovese nell’Oltregiogo.

Le singole sezioni tematiche si accompagnano a schede di ciascuna delle 84 opere presenti in mostra (per la nostra zona, molto ben rappresentata, redatte da Chiara Mainini): tra le firme troviamo quella dell’ex direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt.

Alla presentazione interventi di Livraghi (" il volume diventerà un capitolo fondamentale per il prosieguo degli studi sui caratteri peculiari della cultura artistica del nostro territorio”) e Cervini e saluti ufficiali di Giampaolo Costa, presidente Camera di Commercio di Alessandria-Asti, notaio Luciano Mariano presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Marina Cornara assessore del Comune di Alessandria e Lisa Accurti, Sovrintendente.

l.a.

-Il catalogo sarà posto in vendita per tutta la durata della mostra al prezzo di trenta euro ed è anche prenotabile, per chi lo desiderasse, all’indirizzo: prenotazioni@palazzomonferrato.it. Il prezzo di copertina sarà poi di quaranta euro