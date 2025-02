Mostra al Forte di Bard

Si rinnova la collaborazione tra il Forte di Bard nel cuore della Valle d'Aosta e l’Agence France-Presse, una delle principali e più autorevoli agenzie di stampa al mondo. Dopo il successo di Non c’è più tempo che ha indagato nel 2024 le conseguenze dei cambiamenti climatici sul Pianeta, la mostra Contrasti. Racconti di un mondo in bilico punta nuovamente a scuotere le coscienze e a offrire spunti di riflessione sul mondo contemporaneo.

La mostra -sarà inaugurata venerdì 7 alle 18 su invito -si compone di 84 fotografie che intendono evidenziare le contrapposizioni e le disuguaglianze che segnano la società e i Paesi di tutto il mondo. Dall’economia alla guerra, dalle tradizioni culturali al mondo dell’arte e dello spettacolo, senza tralasciare l’emergenza climatica e l’inarrestabile urbanizzazione. Questi sono alcuni dei temi portanti del progetto espositivo che mette in parallelo non solo contesti diversi e lontani ma anche situazioni di contrasto interne alle stesse realtà sociali, dalle Americhe all’Europa, dall’Asia all’Africa, fornendo un grande affresco di un mondo sempre più in bilico: il nostro.

L’AFP

L’AFP è un’agenzia di stampa globale che fornisce una copertura 24 ore su 24 degli eventi mondiali in tutti i settori. Con una rete di oltre 450 fotografi in tutto il mondo, il Servizio Fotografico Internazionale dell’AFP è riconosciuto per la sua qualità e la sua diversità e riceve ogni anno i principali premi internazionali dedicati al fotogiornalismo. Costruita sull’esperienza dei suoi fotografi e photo editor, l’offerta fotografica dell’AFP è completata dalle produzioni di oltre 70 agenzie partner.

ORARI

dall’8 marzo al 20 luglio 2025

Martedì-venerdì 10.00 / 18.00

Sabato, domenica e festivi 10.00 / 19.00

Lunedì chiuso

TARIFFE

Intero 12,00 euro

Ridotto 10,00 euro | Ridotto ragazzi 19-25 anni 6,00 euro

Gratuità: possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta e Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; Membership Card Forte di Bard, fascia 0-18 anni.

