Ottanta opere straordinarie, provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private, faranno luce sull'evoluzione della pittura di paesaggio tra Piemonte e Lombardia dagli anni Venti dell'Ottocento al primo decennio del Novecento. Un aspetto poco noto, ma peculiare per la storia dell’arte, di cui sono stati protagonisti alcuni dei più importanti artisti attivi in Italia e in Europa in quel periodo.

Dalla campagna all’alta montagna, dai laghi al mare fino ad arrivare ai paesaggi urbani del cuore di Milano, ai Navigli e al Carrobbio, METS Percorsi d’Arte porta al Castello di Novara un tema sempre molto amato e foriero di nuovi approfondimenti.

La rassegna, a cura di Elisabetta Chiodini, giunge dopo il grande successo di pubblico e critica registrato dalle mostre Boldini, De Nittis et Les Italiens de Paris (2023-2024); Milano da Romantica a Scapigliata (2022-2023); Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale (2021-2022); Divisionismo. La rivoluzione della luce (2019-2021) e Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini (2018-2019) ed è organizzata da METS congiuntamente a Comune di Novara e Fondazione Castello di Novara, con il patrocinio e il contributo di Regione Piemonte, il patrocinio di Commissione Europea e Provincia di Novara, ed è realizzata grazie al sostegno di Banco BPM (Main sponsor), Esseco S.r.l. e De Agostini Editore S.p.A. (Sponsor), con il contributo di Artekasa S.r.l., Camporelli S.N.C., Comoli Ferrari & C. S.p.A., IGOR s.r.l. e Mirato S.p.A. Si avvale inoltre della collaborazione di Ad Artem, Ente Turismo Terre dell’Alto Piemonte, Big/Ciaccio Arte, EnjoyMuseum S.r.l. e del supporto di Enrico Gallerie d’Arte e Gallerie Maspes Milano.

Contribuiscono alla mostra attraverso il prestito di opere fondamentali vari musei con i quali METS ha avviato per l’occasione proficui rapporti di collaborazione. Tali sinergie consentono di organizzare presso alcune delle sedi museali prestatrici raffinati e originali eventi espositivi.

In particolare METS collabora alla realizzazione delle seguenti iniziative:

27 settembre - 27 ottobre 2024, Piacenza, Galleria Ricci Oddi, Ospiti in Galleria. Morbelli a confronto.

28 novembre 2024 - 16 marzo 2025, Milano, GAM, Segantini e la luce

10 dicembre 2024 - 20 aprile 2025, Saint Moritz, Museo Segantini, Tutti colori della neve

4 dicembre 2024 - 3 febbraio 2025, Genova, Galleria d’Arte Moderna, Boldini a confronto