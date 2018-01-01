Mercatino dell'Antiquariato di Casale

Nuova puntata del Mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato che domenica 12 luglio torna a riempire il Mercato Pavia di Piazza Castello e il Salone Tartara. Circa 300 gli espositori previsti, facile immaginare, quindi, che anche tanti visitatori saranno attirati dalle migliaia di oggetti sui banchi: appassionati di antichità e turisti impegnati in una gita al Mercatino con la possibilità di scoprire il Monferrato. E non è raro in questo mese avere all’Antiquariato davvero tanti stranieri dal Nord Europa, o addirittura commercianti dalla Francia che acquistano su questa piazza

Il tempo estivo invita ad esporre mobili d’epoca e complementi di arredo e anche statue e quadri. Di fatto il parterre del Mercato Pavia si trasforma in una enorme galleria d’arte all’aria aperta. Ma qualcuno degli antiquari gioca anche con la voglia di mare per trasformare il proprio spazio in uno stabilimento balneare, mettendo ombrelloni, sdraio, calciobalilla e jukebox, tutto orgogliosamente vintage.

In questo mese gli orari subiranno una variazione dovuta alle alte temperature che sono previste domenica pomeriggio: l’apertura sarà sempre alle 08.00, ma la chiusura avverrà tra le 14 e le 14,30.

All’uscita, sotto la palazzina Liberty, si trova anche il Farmer Market con i prodotti tipici monferrini a km zero. il Mercatino è dotato anche di un punto di ristoro interno.

L’espositore del mese

Non serve fare troppe domande per conoscere Giovanni Cutri: è entusiasta di condividere una vita piena di cose interessanti. Tutta vissuta nel segno della grande passione per l’antiquariato che dalla Calabria l’ha portato prima a Roma, poi in Costa Azzurra e infine a Torino e al Mercatino di Casale.

Come ha cominciato questo mestiere?

A Roma ho scoperto di avere talento nascosto, mi occupavo di promozione immobiliare e trattavo la vendita di appartamenti. Siccome è più facile collocarli vuoti mi capitava anche di dovermi occupare degli arredi. Me ne occupavo personalmente con un vecchio furgoncino e credo di aver fatto la fortuna e la felicità di tutti i rigattieri di Porta Portese. Un lavoro che però mi ha procurato qualche problema alla schiena, così sono tornato in Calabria e ho lavorato come antiquario nelle più belle località del Sud: Taormina, Soverato Tropea. Era molto più facile che a Roma, essendo conosciuto e con una famiglia seria alle spalle, lì trovavo cose da 1000 e una notte.

Ma la strada per Casale era ancora lunga…

Si, ed è cominciata con un avvocato monegasco che mi ha visto all’opera e proposto come “European Peaker” dell’antiquariato; gli scopritori di tesori che hanno particolare fiuto per gli affari. Quello è stato l’inizio dei miei 11 anni francesi, vissuti più che altro nel Sud della Francia, ma con escursioni a Parigi, Lione, Carpentras. Ero l’unico che aveva tre posti al mercatino di Marsiglia Canebière riservato ai professionisti. Sono rimasto in Francia fino a cinque anni fa, poi i prezzi per l’affitto degli spazi sono diventati alti e avendo legami con Torino mi sono trasferito. Attualmente ho depositi a Torino, Leinì e Mappano, e continuo a fare mercatini, così mi tengo allenato nonostante le 59 primavere.

Ed eccoci a Casale, da quanto tempo lo frequenta?

Avrò al mio attivo una cinquantina di partecipazioni. A Casale venivo pure quando ero in Francia perché è un punto di riferimento in questo mercato. Grazie al fatto che tiene la “linea di galleggiamento” alta. Mi trovo bene, anche se mi piaceva quando il mercatino era anche sabato, così potevo allestire un banco faraonico. Gli oggetti vanno esposti con cura magari anche sacrificando un tappeto bello.

Quale sono i pezzi più pregiati

Ho un rarissimo segnapunti degli anni 10 del ‘900 del caffè Torino, un locale che è stato attivo solo un anno. E poi ho una lampada navale, si capisce che è navale perché è zavorrata: pesa 14 chili e viene da un piroscafo.

a.a.

Per informazioni

m-ON Casale http://www.m-on.info/#/ilmercatinodellantiquariato/

tel 346 0430009, mon.eventi@gmail.com