Le mostre che proseguono...

Casale Comics ha segnato anche l’apertura di mostre molto interessanti due proseguono: “La spirale di Archimede” alla Biblioteca del Seminario – Piazza Nazari di Calabiana, 1; Fino al 8 giugno, orari: sabato 31, domenica 1, lunedì 2 giugno, sabato 7 e domenica 8 orario 15-18: E’ opera di Marco Tabilio è un autore, fumettista, illustratore. Con la sua arte racconta spesso temi storici, ambientali e scientifici, come l’esplorazione spaziale, l’oceano e la malattia di Alzheimer. Vive e lavora in Trentino. Per lui le boiserie della biblioteca del Seminario sono un ritorno in un luogo di magiche suggestioni storiche e scientifiche. Lo scorso anno la sua mostra dedicata ai 700 anni di Marco Polo, tratta dal suo “La via della seta” (Beccogiallo) ha visto le mappe immaginifiche legate a suo volume dialogare con antichi atlanti e un’edizione cinquecentesca del Milione, diventando tra gli eventi più seguiti delle mostre “off” di Casale Comics. E’ stata inaugurata venerdì con il saluto di Raffaella Rolfo direttore dei beni diocesani e della curatrice Bruna Curato che ha impreziosito la mostra con una collezione di antichi strumenti scientifici.

Seconda apertura per “Storie di famiglie immaginarie, Fridman, Fink, Neyer, Treves” di Vittorio Giardino al complesso ebraico di vicolo Salomone Olper fino al 7 settembre (tutte le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17,30, da lunedì a venerdì su prenotazione). Cognomi che hanno una caratteristica comune: sono ricorrenti nel mondo ebraico, oltre che nei personaggi principali dell’opera di Giardino, dove gli elementi della tradizione ebraica, su cui è incentrata la mostra, sono quasi in ogni storia. L’inaugurazione è avvenuta domenica col saluto della presidente della Comunità Daria Carmi, della curatrice Ada Treves e del giornalista Guido Vitale.

Giardino è uno dei più grandi maestri del fumetto italiano. Famoso in tutto il mondo (pubblicato 18 paesi e tradotto in 12 lingue) per la perfezione quasi maniacale dei suoi lavori: dai dettagli degli ambienti che fanno da sfondo alle vicende, al minuzioso lavoro di ricostruzione storica con cui interagiscono i suoi personaggi. Complice anche l’uscita del suo capolavoro “I cugini Meyer”, ambientato nell’Austria dell’Anschlussè è stato un superospite a Casale Comics.

Luigi Angelino

FOTO. Vittorio Giardino (a sin.) alla inaugurazione della sua mostra alla Sala Carmi di vicolo Olper