Villadeati: Festival culturale, quarta edizione

Tutto pronto a Villadeati per la quarta edizione di VILLADEArTI, festival culturale ideato dall’amministrazione comunale che porta nella chiesa sconsacrata di San Remigio spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri, mostre e cinema all’aperto.

Anteprima della stagione 2026, che verrà presentata giovedì 30 aprile 2026 alle 18 (ex chiesa di San Remigio)alla presenza del sindaco Angelo Ferro e del vicesindaco e assessore alla Cultura Riccardo Sorisio, sarà lo spettacolo teatrale «Elettra», dramma delle priorità di e con Alessandra Barbonetti. La kermesse, atto unico diretto da Gabriele Namio e prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, verrà portata in scena venerdì 1° maggio alle ore 21 a San Remigio (via San Remigio 2).

Il focus dello spettacolo ruota intorno a due punti cardine: il nucleo familiare e le priorità dell’essere umano. L’attenzione è tutta sulla parola, che diventa protagonista assoluta. Poco lo spazio lasciato alla musica, presente solo nei tre momenti principali della drammaturgia: inizio, punto di svolta, fine.

«La scena è ricca di oggetti di uso quotidiano, ognuno dei quali rappresenta gli altri personaggi che correlano con Elettra il mito dal quale lo spettacolo prende spunto, e che inevitabilmente vengono trattati dalla protagonista con empatia e psicologia reali – spiega il regista - Infatti, dietro le parole di Elettra sin da subito si capisce come lei abbia vissuto tutta la sua vita in base al legame e ai rapporti più o meno sani che aveva con la sua famiglia».

Biglietto: 10 euro (5 euro ridotto under 14)

Info: villadearti@comune.villadeati.al.it - Riccardo Sorisio 3290488928