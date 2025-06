Monferrato Classic Festival, direttore Sabrina Lanzi, prosegue a Cella Monte. Domenica 8 l'auditorio Sant'Antonio ospita il pianista Mattia Lorenzini.

Programma di sala:

F. Schubert: Allegretto in do minore D 915

L. v. Beethoven: Sonata in si bemolle maggiore op. 22 (Allegro con brio - Adagio con molta espressione - Minuetto - Rondo. Allegretto)

F. Liszt: Leggenda n. 2 "St. François de Paule marchant sur les flots" S 175/2

------------

J. Brahms: Quattro Ballate op. 10 (Andante - Andante - Allegro - Andante con moto)

CURRICULUM MATTIA LORENZINI

Mattia Lorenzini, pianista genovese classe 1998, ha conseguito nel 2020 il diploma accademico di I livello presso il Conservatorio N. Paganini con il massimo dei voti e la lode, nella classe del M° Gianfranco Carlascio, e nel 2023 quello di II livello con il massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore, sotto la guida del M° Maurizio Barboro; in entrambi i casi, gli è stata anche riconosciuta la dignità di stampa della tesi. Ha seguito inoltre masterclasses, lezioni e corsi estivi coi suoi docenti di conservatorio, con Irene Veneziano, Pierluigi Camicia, Roberto Plano e Vovka Ashkenazy, e con Cristiano Rossi e Alain Meunier - con quest'ultimo all'Accademia di Imola - per la musica da camera. Attualmente prosegue i suoi studi pianistici con il M° Barboro presso l'Accademia Internazionale di Studi Musicali "Felice de Giardini" ed è inoltre iscritto al corso di laurea magistrale in Musicologia presso l'Università di Pavia (con sede a Cremona).

Ha vinto, durante gli anni di studio al conservatorio di Genova, diverse borse di studio, ed è stato premiato in diversi concorsi pianistici nazionali ed internazionali ("Concorso J. S. Bach" di Sestri Levante, "Concorso pianistico Città di Albenga", Concorso musicale internazionale "Città di Alessandria" tra gli altri).

Si esibisce regolarmente come solista ed in varie formazioni da camera. Ha tenuto concerti per diverse associazioni e stagioni concertistiche, fra le quali la GOG Giovine Orchestra Genovese e l'associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio N. Paganini", L'Unitre di Alessandria e Fossano (CN), Liguria Eventi, l'associazione "Amici di Paganini" per la quale ha preso parte all'esecuzione integrale delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven nel 250° anniversario della nascita. Ha suonato poi in occasione dei Rolli Days di Genova nella cornice di Palazzo Tursi, per la "Stagione concertistica internazionale" a Sanremo in un concerto in formazione di trio con clarinetto e violoncello, per la Stagione musicale di Sassello (SV) in duo pianistico. Si è esibito anche per la rassegna "MusicaNovi" di Novi Ligure (AL), presso la Scuola di Musica Giuseppe Conte di Genova, nella Chiesa dei Bigi di Grosseto per la rassegna "Scriabin Concert Series", nuovamente per "MusicaNovi" e per la Società dei Concerti di La Spezia in duo col violinista Oleksandr Pushkarenko. Negli ultimi mesi del 2023 ha collaborato con l'astronauta Franco Malerba nella realizzazione di alcuni spettacoli e conferenze sullo spazio, curandone la parte musicale. Nel marzo 2024 ha suonato a Fossano e Cuneo il quarto concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven con l'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana, sotto la direzione del M° Paolo Fiamingo. Frequenta volentieri anche la musica contemporanea, prendendo parte anche a prime esecuzioni di nuove composizioni: nell'aprile 2025 in particolare, collaborando con la "Nuova Fucina Musicale" e l'Associazione "Pasquale Anfossi", ha partecipato alla messinscena dell'opera da camera "Briscola" del giovane compositore Arturo Dal Bianco.

Da alcuni anni si dedica anche all'insegnamento: in particolare, da ottobre 2021 è docente di pianoforte presso l'Istituto musicale "Alfredo Casella" di Novi Ligure.