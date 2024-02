Vercelli: Con la Città e per la Pace

A Vercelli il secondo incontro del ciclo di conferenze: “Con la Città e per la Pace. L’Università a Vercelli verso l’ottavo centenario (1228-2028)” è programmato sabato 24 febbraio, ore 9-12 al Seminario Arcivescovile - Sala Sant’Eusebio,

Questo il commento introduttivo: per molti anni intere generazioni hanno pensato che la guerra quasi non esistesse. Dopo il secondo conflitto mondiale, nel mondo abbiamo invece assistito a un susseguirsi di guerre più o meno dimenticate, che hanno creato miseria e odio ovunque. Mentre i venti di guerra imperversano oggi anche in Terra Santa e ci richiamano tristemente al secondo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin (24 febbraio 2022), autorevoli relatori ci parleranno di “Maestri di Pace”, che hanno dedicato la loro vita, il loro pensiero e le loro opere, per una società nonviolenta capace di coltivare la speranza.

Relatori:

Marco Tarquinio - Editorialista, già Direttore di Avvenire

Sergio Paronetto - già Vicepresidente Pax Christi Italia

Norberto Julini - Coordinatore Nazionale Pax Christi

Omaggio musicale alla Pace a cura della Scuola Comunale di Musica F.A. Vallotti

Modera: Silvia Fazzo - presidente del Corso di laurea in Filosofia e Comunicazione, DiSUM, UPO-