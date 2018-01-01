La bellezza che risuona

Giovedì 15 ottobre ore 18.00 presso il Duomo – cappella di Sant’Evasio si terrà “La bellezza che risuona. La magnifica Cappella di Sant’Evasio, un’arpa e un viaggio sonoro” guidato dalla musicista Elsa Chiesa. L’appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri promosso dall’Ufficio Beni Culturali dal titolo “Abitare la Bellezza. Percorsi creativi e partecipativi” realizzato in collaborazione con l’associazione Penelope di Casale Monferrato. Le iniziative, sostenute dalla Consulta per i beni ecclesiastici della Regione Piemonte e Valle d’Aosta e da Fondazione CRT, nascono dall’idea di valorizzare il patrimonio culturale e artistico diocesano trasformandolo in uno spazio vivo di incontro, relazione e partecipazione della comunità. Chiostri, musei, sale storiche e altri luoghi custoditi dalla Diocesi possono diventare scenari privilegiati per accogliere percorsi dedicati al benessere della persona, in cui arte, espressione, movimento e cultura si intrecciano in un dialogo reciproco. L’obiettivo è promuovere una fruizione dei beni culturali che non sia esclusivamente contemplativa, ma esperienziale e partecipata, favorendo occasioni di incontro tra cittadini di età, provenienze e competenze differenti. I luoghi della cultura diventano così spazi di prossimità, capaci di generare appartenenza, inclusione e nuove relazioni.

La partecipazione è a offerta libera. Per info 392.9388505; antipodescasale@gmail.com