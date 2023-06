Echos: Trio Johannes e duo Manara-Voghera

Sarà un fine settimana di musica unico quello in arrivo nell'ambito della 25a edizione del Festival Echos (direttore artistico Sergio Marchegiani).

Si inizia venerdì 9 giugno col Trio Johannes (Francesco Manara violino, Massimo Polidori violoncello, Claudio Voghera pianoforte) nella Pieve romanica di Viguzzolo (ore 21.00). Questo è l'unico concerto a prenotazione obbligatoria e per il quale i posti sono quasi esauriti (verrà compilata una lista d'attesa).

Poi ecco il duo dove i protagonisti sono il violinista Francesco Manara (spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e primo violino del Quartetto d'archi della Scala) e Claudio Voghera, suo storico partner al pianoforte. I due artisti proporranno un nuovo, entusiasmante viaggio musicale intitolato Schubert, sulle ali del canto con l’esecuzione integrale, in due concerti, delle opere per violino e pianoforte di Franz Schubert. L'appuntamento è per sabato 10 giugno alle ore 17.00 alla Pieve romanica di Volpedo e domenica 11, sempre alle 17.00, all'Abbazia cistercense di Rivalta Scrivia.

Il viaggio musicale del duo nel mondo schubertiano avrà uno straordinario prologo appunto venerdì 9 giugno alla Pieve romanica di Viguzzolo, questa volta con inizio alle 21.00, quando a loro si unirà il primo violoncello del Teatro alla Scala Massimo Polidori, anch'egli componente del Quartetto d’archi della Scala. Si ricomporrà così lo storico Trio Johannes, fondato dai tre artisti nel 1993, per eseguire l’integrale delle opere per trio del grande compositore austriaco. Tre concerti imperdibili in altrettanti luoghi di straordinaria bellezza della provincia di Alessandria. A Viguzzolo e a Rivalta, 45' prima dell'inizio del concerto, sarà possibile effettuare una visita guidata mentre a Volpedo, dalle ore 15.00 fino all'inizio del concerto, sarà aperto lo Studio-Museo di Pellizza e il Museo didattico.

Dopo trent'anni di sodalizio umano e artistico, il Duo Manara-Voghera ha iniziato una felice collaborazione con il Festival Echos per il quale ha realizzato una serie di eccezionali integrali che riassumono il loro viaggio ideale nel grande repertorio della musica da camera. Il progetto di quest'anno segue l'integrale delle Sonate di Beethoven (2018), delle Sonate di Mozart (2019), delle Sonate di Schumann e Brahms (2021) e il viaggio nel repertorio francese (2022).

Francesco Manara è un violinista di fama internazionale. Laureato nei più importanti concorsi del mondo (ARD di Monaco, Cajkovskijdi Mosca, Paganini di Genova) nel 1993 vince il Primo Premio al Concorso Internazionale di Ginevra. Si è esibito in tutto il mondo in sale come il Teatro alla Scala di Milano, il Lincoln Center e la Carnegie Hall di New York e la Sala Cajkovskij di Mosca. Suona come solista con i Bayerische Runfunk, i Wiener Kammerorchester, la Sinfonica Nazionale della RAI, la Filarmonica della Scala e la Royal Philarmonic e ha registrato per Decca, Sony, Naxos e Amadeus. Nel 1992 è scelto da Riccardo Muti come primo violino solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala, ruolo nel quale è stato invitato anche dall’Accademia di Santa Cecilia, dalla Bayerische Staatsoper e dal Concertgebouw di Amsterdam, collaborando con celebri direttori tra cui Abbado, Barenboim, Chailly, Giulini, Maazel, Metha, Pappano, Prêtre, Sawallish, Sinopoli. Suona un violino Amati del 1665. Già durante gli studi Claudio Voghera ha coltivato la passione per la musica da camera, diventata la sua principale attività. Con Francesco Manara ha formato un duo che lo ha portato a suonare in tutto il mondo; al duo si è aggiunto il violoncellista Massimo Polidori ed è nato così il Trio Johannes, premiato ai Concorsi di Osaka e al Premio Trio di Trieste e vincitore nel 2001 dell’International Concert Artists Guild Competition di New York. Grazie a tale affermazione hanno debuttato alla Carnegie Hall di New York e da allora ritornano regolarmente negli Stati Uniti. Il Trio Johannes ha effettuato tournée anche in Sud America e nel 2014 ha esordito al Teatro alla Scala di Milano. Massimo Polidori ha debuttato come solista a 16 anni con l’Orchestra Filarmonica di Sofia e poi si è esibito, tra le altre, con l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra Cherubini e la Filarmonica della Scala. Nel 2000 è stato scelto da Riccardo Muti per ricoprire il ruolo di primo violoncello nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

--Echos 2023 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per questi tre concerti, con i Comuni di Viguzzolo, Volpedo e Tortona, con l'Associazione Culturale Viguzzolese, l'Associazione Pellizza e con il ristorante Il Carrettino. Questi concerti di Echos 2023 sono a ingresso libero fino ad esaurimento di posti ma per quello a Viguzzolo del 9 giugno, a causa del limitato numero di posti, è obbligatoria la prenotazione e i posti sono quasi esauriti (verrà compilata una lista d'attesa). Per info e prenotazioni: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.

FOTO. Duo Manara-Voghera (f. Sirolli)