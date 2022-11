I monferrini nel ponte dei Santi

Cosa hanno fatto i monferrini nel ponte dei Santi? Soprattutto hanno viaggiato. Il bel tempo è stato determinante, ma anche la voglia di un po’ di relax fuori stagione ha fatto sì che nell’ultima settimana Stat Viaggi movimentasse quasi 500 persone, portandole in tutta Europa e non solo.

Uno dei viaggi più interessanti è stata la mini-crociera della Canottieri Casale, partita il 30 ottobre da Savona a bordo della Costa Fortuna (comandante Nicolantonio Palombella) ha toccato Barcellona e Marsiglia per tornare in Italia il 3 novembre.

Un appuntamento arrivato alla sua terza edizione (dopo il 2018 e il 2019 finalmente la ripresa in questo 2022 post pandemia) che ha richiamato cinquanta soci dello storico circolo che sorge lungo il Po di Casale. Oltre alle bellezze culturali e paesaggistiche delle città visitate, la crociera ha permesso loro di vivere uno straordinario Halloween - Party a bordo, con tante maschere a tema e la stessa Costa Fortuna addobbata in modo spetrale.

Tra le cose davvero singolare capitate ai croceristi l’incontro proprio a Barcellona con altri viaggiatori Stat. Ben 230 persone partite il 30 ottobre da Casale, Asti, Vercelli, Genova per una mini - vacanza in Catalogna. È proprio vero che quando si va all’estero si finisce sempre per incontrare qualcuno che si conosce, ma forse mai così tanti.

Nella stessa giornata, sempre grazie a Stat Viaggi, altre 40 persone si godevano una vacanza in Giordania, 50 erano Napoli, 40 in Etruria e a Ferrara, 50 a Triora nel cuore della Liguria, mentre stava rientrando un consistente gruppo da Parigi.

“Una concentrazione che infonde fiducia nel fatto che si possa e si voglia viaggiare anche di fronte a un panorama economico che sembra non esaltante – spiega Paolo Pia, CEO del Gruppo Stat – oggi però anche la capacità del Gruppo di fare rete tra aziende e servizi permette di costruire offerte di qualità che riescono ad andare incontro a tutte le esigenze. I dati 2022 sono incoraggianti e ci spingono a preparare per il 2023 un catalogo di viaggi organizzati ancora più ampio ed essere ottimisti sul prossimo futuro”.

Un futuro che per il Gruppo Stat significa soprattutto “Mercatini di Natale” e offerte per festeggiare Capodanno in modo divertente ed insolito. Ci sono almeno una sessantina di proposte per immergersi nell’atmosfera natalizia in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Francia e persino a New York. A questi si aggiungono una ventina di viaggi organizzati che permettono di brindare al nuovo anno un po’ ovunque: dall’Andalusia, a Praga, a Barcellona e nelle più caratteristiche località italiane.

a.a.

FOTO. Gruppo Canottieri all'Halloween - Party a bordo