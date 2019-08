Rinaldo Bellato ci segnala di aver realizzato nuove calamite da frigo 'storiche' di Casale Monferrato.



Ci scrive: "Dopo essermi appassionato al collezionismo di cartoline postali della mia città, Rivoli Torinese, ed aver realizzato 2 anni e mezzo fa il libro , "Bella Rivoli le cartoline raccontano 1900 1980", nacque l'idea delle calamite. Ebbero subito successo, ho oltre 100 città già rappresentate del Piemonte e della Lombardia, utilizzando le antiche cartoline postali e modificate secondo l'estro del momento, o le richieste del cliente. A volte utilizzo le cartoline in bianco e nero dei primi anni del 1900, e a volte quelle degli anni 70, con i primi colori, che tanto incuriosiscono i bambini ma non solo, e le trasformo, da diventare spesso oggetto da collezione per gli appassionati...".



La serie è in vendita a una tabaccheria di Via Roma 179.