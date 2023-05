Arlecchino Furioso

Al Viotti di Fontanetto sabato 27 maggio, ore 21, si chiude con “Arlecchino Furioso” la stagione teatrale con il recupero dello spettacolo rinviato causa malattia di uno degli interpreti nel dicembre scorso.

Con “Arlecchino Furioso” torna la compagnia dello Stivalaccio, già accolta più volte trionfalmente al Teatro Viotti, per una serata all'insegna del divertimento e del coinvolgimento emotivo del pubblico, per un gruppo di bravissimi attori e attrici accomunati da un grande affiatamento e da una esuberante energia. Una compagnia che in Piemonte è arrivata anni fa per la prima volta proprio nella stagione del teatro Viotti per una intuizione del direttore artistico di TeatroLieve Giovanni Mongiano che ne aveva compreso tutte le potenzialità e le capacità e che ora si va affermando come una delle realtà più rilevanti nel panorama teatrale italiano. E torna la Commedia dell’Arte, con la maschera simbolo del teatro italiano, Arlecchino, ad animare uno spettacolo spumeggiante ed esilarante, recitato con varietà di lingue e dialetti, arricchito dall’uso di maschere, travestimenti, duelli, musiche, canti e pantomime. L’Amore è il motore di un originale canovaccio costruito secondo i canoni classici della Commedia dell’Arte. Un Amore ostacolato, invocato, cercato, nascosto e rivelato, ma soprattutto un Amore capace di travalicare i confini del mondo. Una coppia di innamorati, Isabella e Leandro, costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano dieci anni dopo in Venezia pronti a cercarsi e innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo il geloso Arlecchino corteggia la servetta Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto di infedeltà. Chissà se alla fine l’amore trionferà?

ARLECCHINO FURIOSO è prodotto Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con StivalaccioTeatro, canovaccio a cura di Giorgio Sangati, Sara Allevi, Anna de Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello con protagonisti Sara Allevi, Eleonora Marchiori, Michele Mori, Marco Zoppello musiche eseguite dal vivo alla fisarmonica Pierdomenico Simone regia Marco Zoppello scenografia Alberto Nonnato maschere Roberto Maria Macchi laboratorio costumi Qucire di Barbara Odorizzi luci Paolo Pollo Rodighier.

Pochissimi biglietti disponibili. Per prenotazioni o informazioni telefonare ai numeri 3381378957 oppure 3385025373 o scrivere a info@teatrolieve.it