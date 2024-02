Corso di Musicoterapia

Dal 2021, è attivo presso il Conservatorio Vivaldi (unico del Piemonte) il Corso di Diploma Accademico di secondo Livello in Teorie e Tecniche in Musicoterapia. Per l'accesso al corso di studi, che il Vivaldi svolge in convenzione con l’Università del Piemonte Orientale (UPO) e in collaborazione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria (AOU AL), è necessario essere in possesso di 48 crediti formativi (CFA o CFU), suddivisi in diverse aree di competenza dell’Università o del Conservatorio.

Per l'acquisizione di tali competenze, il Conservatorio ha istituito un corso propedeutico. Dal 16 Febbraio al 4 Marzo sono previste le iscrizioni ai corsi, il cui calendario inizierà l'11 marzo. Le ammissioni al Biennio si svolgeranno successivamente, nel periodo Settembre-Ottobre.

Il Biennio in “Teorie e tecniche in Musicoterapia” ha l'obiettivo di formare la figura di un

musicista in grado di applicare le proprie competenze in ambito medico ed educativo, operando con individui, gruppi, famiglie e comunità, all’interno di un processo definito volto a facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la motricità, l’espressione.

Oltre alle abilità musicali, il corso consente l'acquisizione di competenze pedagogiche, psicologiche, mediche e musicoterapiche.

Grazie al sostegno economico dell'associazione Ave Nahele, i migliori studenti del corso possono fruire di borse di studio e della copertura delle spese per attività di tirocinio presso importanti strutture nazionali.



Il conseguimento del Diploma di Secondo Livello apre prospettive lavorative in regime di lavoro autonomo/libero-professionale e/o presso i presidi socio-educativi territoriali, scolastici, socio-assistenziali, socio-sanitari e della salute (ospedali, hospice, centri diurni, case di riposo per anziani, strutture assistenziali residenziali per disabili, carceri, comunità di recupero, cooperative sociali), operando in équipe multidisciplinari per la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione/sviluppo personale e sociale, alla riabilitazione e alla terapia (nell’ambito di un progetto stilato con gli attori del trattamento terapeutico) e per la realizzazione di percorsi finalizzati alla prevenzione e trattamento del disagio giovanile.

Tutte le informazioni al sito in continuo aggiornamento www.conservatoriovivaldi.it