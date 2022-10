Torino vince il Derby del Piemonte superando la Novipiù 82-72

Così come aveva fatto a settembre in Supercoppa, la Reale Mutua Torino si aggiudica il derby del "Pala Gianni Asti" superando la Novipiù Monferrato Basket con il punteggio finale di 82-72. Partita equilibrata nei primi tre quarti (20-20, 39-35 e 55-50 i parziali), poi nell'ultima frazione la squadra di coach Ciani ha allungato decisamente il passo trascinata dalle triple di Jackson, dai canestri di Guariglia e dalle percussioni di De Vico e Pepe. Alla Novipiù non sono bastate le ottime prove di Ellis e Ghirlanda (15 punti a testa) per ribaltare nel finale le sorti del match. Per i rossoblu in doppia cifra anche Martinoni (12 punti) e Redivo (11 punti ma in serata opaca); ennesima doppia-doppia di Carver con 10 punti e 13 rimbalzi.