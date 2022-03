“Rete delle Fortificazioni"

Il Castello del Monferrato -sala Chagall- ha ospitato una importante riunione dei rappresentanti per la “Rete delle Fortificazioni". Ad accogliere gli ospiti, il sindaco di Casale Federico Riboldi.

Ricordiamo che il protocollo d’intesa era stato firmato venerdì 25 settembre 2020, al Forte di Bard. Tredici le realtà aderenti di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. In particolare, prima che il Covid rallentasse tutto il Protocollo era stato firmato da Ornella Badery (presidente del Forte di Bard), Cherima Fteita Firial (assessore del Comune di Alessandria), Federico Riboldi (sindaco di Casale), Angelo Giverso (sindaco di Vinadio), Micaela Viglino Davico (presidente del Centro Studi e Ricerche Storiche sull’Architettura Militare del Piemonte), Enrico Lusso (presidente della Sezione Piemonte Valle D’Aosta Istituto Italiano Castelli), Pier Giorgio Corino (presidente dell’Associazione per gli Studi di storia e architettura militare), Antonella Perin (presidente Associazione Casalese Arte e Storia), Fabrizio Del Prete (Progetto San Carlo Forte di Fenestrelle), Franco Cravarezza (direttore Museo Pietro Micca), Fabrizio Zannoni (presidente Amici del Museo Pietro Micca), Davide De Luca (direttore della Fondazione Artea), Daniela Gandolfi (dirigente del Forte dell’Annunziata di Ventimiglia).

A Casale è stata decisa la prossima costituzione di un’associazione tra gli enti coinvolti di modo da poter attingere a finanziamenti e poter realizzare progetti comuni e condivisi. “Un passo fondamentale – evidenzia la presidente del Forte di Bard, Ornella Badery, capofila del progetto -. La rete ad oggi non è infatti un’entità giuridica e va quindi creato un ente di scopo no profit e che dia struttura alla rete stessa”. Nel corso della riunione è stata anche decisa la realizzazione di un sito internet che consenta di mettere in evidenza le singole realtà e avviare le prime azioni condivise di comunicazione. Previste poi azioni per incentivare l’interconnessione con altre reti nazionali ed europee. Prossimo incontro il 28 aprile al Forte di Bard

La presidente Ornella Badery

Commenta ancora con noi la presidente Badery: “Non ero mai stata a Casale e ho trovato una città importante ricca di arte e storia. La visita guidata al Castello, dai sotterranei (dove operò il Vauban, architetto del Re Soe, ndr) agli spalti, ha messo in luce una costruzione dalla enorme potenzialità. Un grande complesso, cittadella della cultura che dona lustro alla città. Abbiamo visto anche mostre temporanee e permanenti come quella sulla Doc. Da non sottovalutare il panorama sul Po e le Alpi e l’ampio parcheggio. Ne esco entusiasta”.

Luigi Angelino