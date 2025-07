Sugli organi storici

Questo il calendario dei prossimi concerti sugli organi storici della Provincia, direttore artistico Letizia Romiti:

-Martedì 29 luglio ore 21

VARZI, chiesa parrocchiale

Gail Archer, organo (USA)

-Venerdì 1 agosto ore 19.15

CAMAGNA MONFERRATO, chiesa parrocchiale

Mauro Pavese tromba

Alberto Do, organo positivo

Concerto per il restauro dell'organo storico (foto)

Mauro Pavese, nato ad Asti, brillantemente diplomato in tromba presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria con il Maestro Luigi Sechi, ha proseguito gli studi presso la “Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo” con il Maestro Pierre Thibaud (Prima Tromba Solista dell’Operadi Parigi). E' stato premiato in Concorsi musicali Nazionali ed Internazionali.In seguito ad audizione ha ottenuto l’idoneità presso: Teatro Alla Scala di Milano, Teatro Regio di Torino, Teatro Massimo di Palermo, Orchestra Sinfonica Siciliana ( Prima Tromba), Orchestra Sinfonica di Milano G.Verdi, Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, Orchestra Sinfonica di Savona, Orchestra G.Rossini di Pesaro.E’ stato invitato a ricoprire il ruolo di prima tromba presso: l’Orchestra del “Teatro Regio di Torino”, l’Orchestra del “Teatro Carlo Felice di Genova” e l’Orchestra “Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano”, l' “Orchestra Sinfonica Siciliana”, l'orchestra “I Pomeriggi Musicali di Milano ”, l’”Orchestra Filarmonica Italiana” , l’ “Orchestra Sinfonica di Savona”, la “Camerata Ducale di Vercelli”, l’ “Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte”,l’ “Orchestre des Alpes e de la Mer de Nice”, l’ “Orchestra C.Coccia di Novara”,”United European Chamber Orchestra”,”Pops Armonic Orchestra”,l’ “Orchestra Sinfonica di Asti”

Collabora inoltre con altre importanti Orchestre come quella del “Teatro alla Scala di Milano”, “Teatro La Fenice di Venezia”, ”Teatro Comunale di Bologna” ,”Orchestra Arturo Toscanini di Parma” ,l’ “Orchestra Festival Strings di Lucerna”, l’ “Orchestra Sinfonica di Sanremo”.

Nell’arco della sua carriera è stato diretto da illustri Maestri quali: A.Pappano, Z.Mehta, D.Baremboim, M-W.Chung, R.Chailly, P.Steinberg, B.Haitink, G.Noseda, D.Gatti, S.Bychkov, Y. Sado, F. Luisi, J.Valcuha, A. Ceccato, M. Rota, W. Marshall, F.M. Carminati, e molti altri effettuando concerti in Italia ed all’estero nei teatri di: Londra, Tel Aviv, Gerusalemme, Berlino, Lisbona, Coimbra, San Francisco, Los Angeles, Baku (Azerbaigian), Madrid, Siviglia, Saragozza, Tokio, San Pietroburgo, Dresda, Vienna, Parigi, Barcellona, Tolosa, Lucerna, Edimburgo, Muscat (Oman), Al Ula (Arabia Saudita) concerto con Andrea Bocelli. Dal 2007 ricopre il ruolo di prima tromba nell’Orchestra “B. Bruni di Cuneo” con la quale ha tenuto numerosi concerti (anche in qualità di solista) tra cui gli ultimi diciotto concerti di ferragosto trasmessi in diretta RAI Nazionale e RAI International. Si è esibito come solista accompagnato dall’orchestra in numerosi concerti eseguendo il Concerto per tromba e orchestra di J.Haydn, l’Adagio per tromba e orchestra di G.Verdi e concerti barocchi con la tromba piccola.

Ha eseguito concerti in duo (tromba e Organo) e (tromba e pianoforte) in tutto il Nord Italia.Numerosissimi i concerti in trio e i concerti in quintetto di ottoni.

Ha effettuato registrazioni con il Teatro Alla Scala, il Teatro Regio di Torino, La Toscanini di Parma e per quanto riguarda la musica pop con gli Avion Travel e Giovanni Nuti (fut. Alda Merini). Tournèe Pop con: Enrico Ruggeri, Angelo Branduardi, Vittorio De Scalzi, Alberto Fortis, Francesco Baccini.

Alberto Do, nato Asti nel 1986, inizia gli studi di pianoforte all’età di 7 anni e nel 2000 si iscrive

al conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria nella classe di organo e composizione

organistica della professoressa L. Romiti, ove si è diplomato con il massimo dei voti

e la lode.

Ha frequentato il corso di Musica Sacra Antica in S. Rocco tenuto dalla professoressa

L. Romiti, e in questa stessa sede ha partecipato alla manifestazione “Missa in

Musica” in collaborazione con Piemonte in Musica.

A settembre del 2004 ha partecipato al corso di perfezionamento sulla musica antica

polacca tenuto da P. Kapitula, ad aprile del 2015 ai corsi presso l’ Accademia

Internazionale d’Organo “Giuseppe Gherardeschi” di Pistoia tenuti da L. Lohmann e

G. Bovet. Ha seguito, inoltre, due masterclass di organo inglese e americano tenute

rispettivamente da C. Kent e G. Archer.

A maggio 2004 vince il 2° premio alla XIX edizione del concorso nazionale di

organo “Città di Viterbo”.

Ha collaborato come strumentista con importanti gruppi vocali e strumentali: cori

dell’Accademia vocale di Genova diretti dal M° R. Paraninfo, Coro da camera del

Conservatorio “A. Vivaldi” e Ars Cantica Choir diretti dal M° M. Berrini, orchestra

dell’Università di Bamberg (D), Orchestra del Conservatorio “A. Vivaldi” con cui ha

eseguito il “Concerto per l’organo” di A. Salieri.

Ha partecipato a numerosi festival nazionali come “ I concerti di San Torpete” e i

“Concerti Spirituali del Gonfalone” a Genova, la “Stagione internazionale di concerti

sugli organi storici” della provincia di Alessandria, “Vespri e Messe d’organo” nel

Duomo di Monza ed il festival nazionale “Suona Francese” dove ha eseguito il

Requiem di M. Duruflé nella versione ridotta per coro e organo sotto la direzione del

M° M. Berrini.

Nel 2022 incide alcune composizioni di M. Haydn per la Brilliant Classic come

continuista del coro Genova Vocal Ensemble diretto dal M° Roberta Paraninfo.

Dal 2010 è titolare dell’organo Mascioni del 1983 presso il santuario “Madonna della Guardia” di Tortona.

-Domenica 3 agosto, ore 17

OTTIGLIO, chiesa parrocchiale

Johannes Skudlk, organo (Germania)

-Mercoledì 6 agosto ore 20.30

ARQUATA SCRIVIA, chiesa parrocchiale

Paolo Oreni, organo

‐ Improvvisazione sul film “La Vie et la Passion de Jesus‐Christ” (1903)

‐ Improvvisazione sul tema del Giubileo 2025

-Sabato 30 agosto ore 21

SPIGNO MONFERRATO, chiesa parrocchiale

Elisa Teglia, organo

-Domenica 31 agosto ore 16.30

VOLTAGGIO, Pinacoteca e convento dei Cappuccini

HÉLÈNE CANTIN, violino (Francia)

JEAN‐LUC PERROT, harmonium (Francia)

