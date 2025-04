Mostra “Emilio Isgrò – Casale Monferrato”

AllaBiblioteca del Seminario (che da sola vale la visita....) il primo weekend di apertura della mostra “Emilio Isgrò – Casale Monferrato” ha avuto un buon successo di pubblico, con un centinaio di presenze; i visitatori – in buona parte turisti, dalla Lombardia ma anche dalla Germania – hanno potuto osservare da vicino un’opera di uno dei maestri dell’arte concettuale realizzata nel 2008 che si sposa perfettamente con l’atmosfera della Sala Storica ottocentesca al piano terra del Seminario Vescovile.

L’opera, un atlante su cui Isgrò è intervenuto con le sue celebri “cancellature” è posta in dialogo con i globi di carta realizzati da Pietro Maria da Vinchio e con una serie di atlanti pubblicati tra il XVI e il XIX secolo, in una riflessione sulla rappresentazione del mondo nel passato e sulla sua interpretazione secondo la sensibilità dell’artista. Da registrare anche in una vetrina una carta ottocentesca della Provincia di Alessandria che veniva allegata al giornale Il Monferrato. Il tutto in un allestimento in cui le opere nascono dal buio...

L’opera intitolata “Casale Monferrato” è un prestito proveniente da una collezione privata e l’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Arciconfraternita degli Apostoli Pietro e Paolo di Casale, il cui priore è Alessandro Ubertis e la mostra nasce come promozione al restauro di questa chiesa di via Paleologi che (la visitiamo venerdì con il priore) una volta terminato il suo salvataggio si presta a utilizzi culturali di livello.

La mostra sarà aperta giovedì 1 maggio, sabato 3, domenica 4 e ancora sabato 10 e domenica 11, con orario 15-18, in Piazza Nazari di Calabiana 1.

Da segnalare inoltre una piccola esposizione collaterale allestita nell’atrio della Biblioteca, dedicata a Luigi Canina e al suo ruolo di “salvatore” del Duomo di Casale e alla sua attività di archeologo a Roma. Il progetto fa parte delle iniziative promosse dall’associazione Orizzonte Casale in occasione dei 230 anni dalla nascita dell’illustre architetto e in occasione dei 30 anni di attività dell’Associazione stessa.

(foto ellea)