Ginnastica ritmica a Torino

Lo spettacolo della ginnastica ritmica sta per arrivare a Torino. Sabato 6 e domenica 7 aprile le porte del Pala Gianni Asti si spalancheranno per ospitare le Final Six, l’ultima tappa del Campionato Nazionale di serie A1, A2, B e C di ginnastica ritmica - Trofeo San Carlo Veggy Good - che vedrà in pedana le migliori squadre italiane che si sfideranno per la conquista dello Scudetto. La regia dell’evento sarà affidata ancora una volta all’Eurogymnica Torino guidata dal presidente Luca Nurchi e dal Direttore Sportivo Marco Napoli, che ospiterà un altro evento di grande prestigio nel capoluogo piemontese, su incarico della Federazione Ginnastica d’Italia, con il sostegno della Regione Piemonte e il patrocinio della Città di Torino.

Il clou del weekend arriverà domenica 7 aprile a partire dalle ore 14, quando la massima serie salirà in pedana con le semifinali: le sei squadre partecipanti si sfideranno in tre scontri diretti che decreteranno le tre finaliste che concorreranno all’assegnazione del titolo italiano. Il sorteggio ha visto le favoritissime ragazze della Ginnastica Fabriano accoppiate all’Armonia d’Abruzzo Chieti nel girone A, l’Udinese con la Forza e Coraggio Milano nel girone B e la Raffaello Motto Viareggio con la San Giorgio 79 Desio nel gruppo C.

Alle 16:45, le squadre vincitrici si affronteranno nella finalissima.