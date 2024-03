Vivaldi: rassegna “l’Altra Musica”

Dopo il successo del concerto inaugurale del 5 marzo con la musica arabo-andalusa del Med Trio di Jamal Ouassini, proseguono, sempre di martedì presso il Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria, gli appuntamenti de “l’Altra Musica”, la più cosmopolita delle rassegne concertistiche del Conservatorio in cui vengono proposti al pubblico una serie di concerti e incontri seminariali con le musiche delle tradizioni etniche popolari di tutto il mondo.

Martedì 12 marzo alle 21, il pubblico alessandrino in particolare potrà incontrare, nell'unico concerto serale della rassegna, l'energia esplosiva dell'Ensemble Artistique de Bolomakotè, la formazione che rappresenta in questo momento il gruppo tradizionale più importante del Burkina Faso. Il quartetto, in questa tournée italiana, porterà in scena i brani dell’ultimo cd, Unité Nationale, scritti dal direttore Yaya Ouattara ispirati alla tradizione Burkinabé. L'Ensemble, che prende il nome dal quartiere artistico di Bobo-Dioulasso, la seconda città per importanza del Burkina Faso, è costituito da una formazione di percussionisti (al centro delle loro esecuzioni c'è il balafon, uno strumento melodico a percussioni simile allo xilofono caratteristico dell'Africa Occidentale sud-sahariana). Durante la serata, i quattro virtuosi del balafon faranno vivere al pubblico un’esperienza ricca di melodie, poliritmie e colori del Burkina Faso.

Tutti i concerti della rassegna si terranno nell’Auditorium Pittaluga (via Parma, 1 – Alessandria) e sono aperti gratuitamente al pubblico fino a esaurimento posti.

PRESENTAZIONE DELLE RASSEGNA L'ALTRA MUSICA

La rassegna, inizialmente ideata dalla professoressa Silvana Chiesa e da Donato Sansone, esperto di musica antica e docente di bibliografia e biblioteconomia musicale, come supporto didattico ai corsi di Etnomusicologia e Antropologia presenti nei piani di studio del Dipartimento di Didattica della Musica del Conservatorio, si pone l’obiettivo di far conoscere e comprendere espressioni musicali e culturali che difficilmente trovano accoglienza in teatri e cartelloni musicali “classici” e propone concerti con formazioni e gruppi di musiche tradizionali italiani e stranieri.



Dopo il 12 marzo gli appuntamenti, della rassegna proseguiranno martedì 19 marzo alle 17 con i Suoni di Sicilia, musiche su strumenti tradizionali eseguite da Fabio Tricomi, polistrumentista, etnomusicologo e ricercatore catanese; mentre il 9 aprile 2024, sempre alle 17 sarà la volta, del nostro Piemonte con la Banda Solìa, che ci farà ascoltare le musiche e i canti del Canavese. Si ridiscende ancora in Calabria, martedì 23 aprile alle 17 con il gruppo Misuraca che proporrà un concerto dedicato ai Canti di Calabria per concludere infine venerdì 10 maggio, sempre alle 17, con i musicisti e danzerini del Gruppo Folkloristico "Val Resia" che ci farà conoscere le sonorità e le espressioni coreutiche dell'omonima valle in provincia di Udine.

Tutti gli eventi concertistici saranno seguiti il giorno successivo da un incontro seminariale di approfondimento sulle culture musicali e su alcuni loro strumenti caratteristici di cui saranno relatori e/o animatori i gruppi ospiti (ad eccezione dei Bolomakoté che incontreranno gli studenti il pomeriggio della stessa data del concerto ovvero il 12 marzo). Le informazioni sui seminari sono disponibili ai seguente link:

https://www.conservatoriovivaldi.it/seminari-laltra-musica-2024/

Le informazioni in continuo aggiornamento su concerti e seminari della rassegna sono disponibili al sito www.conservatoriovivaldi.it.