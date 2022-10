Convegno de I Marchesi Del Monferrato

Mercoledì 12 ottobre 2022, alle ore 17 presso la sede del Circolo Culturale I Marchesi Del Monferrato, sito in Alessandria in Piazza Santa Maria di Castello 14, avrà luogo l’evento “L'uomo che superò i confini del mondo: Cristoforo Colombo tra Monferrato ed Americhe”.

L’incontro, organizzato dall’associazione Circolo Culturale I Marchesi Del Monferrato in collaborazione con l'Unione Giornalisti e Comunicatori Europei è una delle tappe che la nostra associazione percorre nella sua incessante opera di divulgazione della storia della cultura del Monferrato, allo scopo di avvicinare sempre più persone a questo nostro meraviglioso territorio, invogliandole allo studio all'approfondimento.

Dice Emiliana Conti, Presidente Circolo Marchesi del Monferrato: “Cristoforo Colombo con le sue origini monferrine è senza dubbio per il territorio un personaggio di spicco, naturalmente associato alla scoperta dell'America, ma non sempre con le sue origini in Cuccaro Monferrato, così come ci viene tramandato dalla leggenda. Questo grande navigatore incarna inoltre lo Spirito monferrino votato alla scoperta ed alla conoscenza: i nostri avi diedero dimostrazione di questo istinto attraversando la penisola per portare in Sicilia cultura e conoscenza. Per questo motivo nell'anniversario del traguardo raggiunto da Colombo vogliamo ricordarne la vita e le gesta”.

Alla giornata di incontro ed approfondimento, patrocinata dalla Provincia di Alessandria, dal Comune di Alessandria, dalla Fondazione Monferrato Live Experience ETS e da Il Chiostro Hostel and Hotel, interverranno Emiliana Conti, Presidente del Circolo Marchesi del Monferrato, il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, il Consigliere Provinciale Maurizio Sciaudone e Giorgio Casartelli Colombo di Cuccaro, Presidente del Museo Colombiano di Cuccaro Monferrato.

A Moderare i vari interventi, Efrem Bovo, Presidente Giornalisti uffici stampa Piemonte.

FOTO. Castello Colombo a Cuccaro







Ulteriori Informazioni relative all’evento:

Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” Piazza Santa Maria di Castello, 14 - 15121 Alessandria

Tel.3404895669