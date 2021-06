Giuseppe. Pino Borla, da Trino

Nel Viaggio d'autore a Brusasco (vedi lancio) ci siamo imbattuti nella figura del decoratore Giuseppe, Pino, Borla, cerchiamo di saperne di più con lausilio dei famigliari.

Era nato a Trino Vercellese il 9 maggio 1883 e scomparso a Trino il 16 agosto 1959 all’età di 76 anni.

Attivo nel Monferrato, nel vercellese e in Liguria, nella sua lunga carriera artistica ha dipinto e decorato con maestria innumerevoli luoghi di culto, cappelle funerarie di illustri famiglie, edicole votive e siti di interesse pubblico.

Oltre 50 chiese sono state oggetto della finezza del suo pennello. Meritevoli di segnalazione sono le Chiese di S.Bartolomeo, di S.Domenico e del Sacro Cuore a Trino, la chiesa della Madonna della Consolata nei pressi di Morano e le chiese dei Domenicani di Poirino (To) e, in Liguria, di Varazze.

Fu assai apprezzato dal celebre maestro d’arte Luigi Morgari che lo volle al suo fianco come valente collaboratore negli ammirevoli dipinti della chiesa di Santo Stefano a Casale e nelle chiese Parrocchiali di Brusasco e di Camino. Alcuni lo ricordano ancora nel suo camice giallo ed una cravatta a fiocco come nella migliore tradizione dei pittori da studio e ne ricordano il carattere gioviale e la prevaricante passione per l’opera rispetto al compenso che ne veniva.

Nel suo lavoro fu affiancato dal giovane figlio Pier Luigi divenuto in seguito, dopo gli studi all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, egli stesso pittore e lungamente insegnante di disegno e figura alle Scuole Medie Luigi Hugues e al Liceo Artistico “Luigi Canina” di Casale Monferrato.

All’arte della pittura e della decorazione Giuseppe Borla affiancò sempre anche la sua grande passione per la musica appresa negli anni giovanili alla Scuola dei Salesiani.. Nel corso degli anni seguì ininterrottamente le vicende della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Trino svolgendo l’attività di Direttore e di insegnante di musica. Tra i suoi allievi anche il figlio che negli anni giovanili fece parte della banda cittadina suonando il flauto traverso e l’ottavino.

Una curiosità, anche Ernesto Borla, fratello minore di Giuseppe Borla e zio di Pier Luigi, era decoratore. Di lui si hanno poche notizie, se non il fatto che lavorasse spesso insieme al fratello.

Di certo sono attribuite a lui le decorazioni del Teatro Comunale di Fontanetto Po e le decorazioni della chiesa di San Pietro Martire a Trino.

Il prof Pierluigi Borla, figlio di Giuseppe, era nato a Trino il 29 marzo 1916 ed è scomparso il 20 marzo 1992.

FOTO. Decorazioni di Pino Borla a Brusasco (f. Angelino)