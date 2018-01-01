"Cinema MU-TO": Alessandria

Concluderà il suo viaggio al "Vivaldi" quest'anno l'iniziativa "Cinema MU-TO", il progetto formativo e didattico che ogni anno coinvolge giovani studenti di licei musicali e conservatori del Piemonte per l’accompagnamento musicale originale di film muti d’epoca.

Il progetto, nato nel 2022 a Torino da un’idea di Maria Adorno (storica del cinema), Valter Frezzato (docente di musica) e Giacomo Pomati (direttore d’orchestra), è giunto quest'anno alla IV edizione e ha il valore di avvicinare giovani studenti di musica e composizione al settore della musica per cinema (muto), all’esperienza cinematografica audio-visiva, e di incoraggiare la sinergia tra vari enti del territorio impegnati in ambito musicale e cinematografico.

Per l’edizione 2026 l'iniziativa ha ampliato gli orizzonti configurandosi per la prima volta come “MU-TO. Festival di Musica per Cinema Muto young”, una rete regionale di cine-concerti a cura di giovani musicisti e compositori under 30, coinvolgendo in particolare anche il Liceo Musicale Monti di Asti e il Conservatorio Vivaldi di Alessandria, grazie all'adesione allo stesso del direttore Marco Santi e della dirigente Claudia Giuseppina Cerrato.

Due gli appuntamenti di restituzione pubblica dei lavori svolti durante l’anno: il primo si è concluso presso la Sala Pastrone di Asti il 15 aprile, mentre il secondo, sempre a ingresso libero avrà luogo presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria il 22 aprile ore 17:30. Protagoniste 4 formazioni musicali eterogenee: un ensemble di archi, un coro, un ensemble jazz ed uno di musica elettronica. In apertura si esibiranno inoltre allievi ‘veterani’ del progetto dal 2022: un pianista del Conservatorio di Torino e un duo di chitarre del Conservatorio di Alessandria.

L’idea di base sviluppata durante l’anno è la seguente: studenti del Conservatorio Vivaldi compongono musiche originali per una selezione di film muti d’epoca per degli ensemble del Liceo Musicale Monti che andranno poi ad eseguirle dal vivo durante le proiezioni in sala. I compositori coinvolti sono 6 in totale, ognuno dei quali ha lavorato alla scrittura di partiture originali tra novembre 2025 e gennaio 2026. I musicisti dei 4 ensemble saranno in totale 37 e hanno preparato i brani sui film durante le prove d’insieme tra febbraio e aprile. Uno è lo studente di direzione d’orchestra, impegnato nella direzione del coro e dell’ensemble di archi. Referenti del progetto sono Clara Ferretti e Monica Elias per il Liceo Monti; Paolo Ferrara per il Conservatorio, insieme a tutti gli altri docenti di strumento, composizione e musica d’insieme.

I film selezionati sono titoli degli anni Dieci restaurati e digitalizzati dalla Cineteca del Museo Nazionale del Cinema di Torino, che collabora a fianco di Piemonte Movie, ente patrocinatore del progetto. Si riporta così il Piemonte al centro dell’attenzione proprio per quella stessa produzione che a inizio del secolo scorso l’aveva reso capitale del cinema globale. Basti pensare che Giovanni Pastrone è originario di Asti e ha operato proprio in Piemonte con la casa di produzione Itala Film. Tra i film in programma non mancano infatti titoli firmati proprio da Pastrone come produttore. Sempre in Piemonte sono nate figure comiche quali Robinet e hanno operato esperti di effetti speciali quali Segundo De Chomon o gli autori della Pathé, che di anno in anno “Cinema MU-TO” contribuisce a riscoprire e valorizzare.

Ogni anno “Cinema MU-TO” riporta in vita film che, altrimenti, potrebbero cadere per sempre nell’oblio, facendo dialogare film del passato e musiche del presente attraverso lo sguardo creativo di giovani musicisti e compositori.

PROGRAMMA (1 ora)

Al cinematografo, guardate... e non toccate (Itala Film, 1912, 6’)

Musiche per ensemble d’archi (Liceo Monti)

Composte da: Elia Fumagalli (Conservatorio Vivaldi)

Direttore: Riccardo Glinac (Conservatorio Vivaldi)

Dal Verbano alla Svizzera attraverso il Gottardo (Tiziano Film, 1910, 6’)

Musiche per coro (Liceo Monti)

Composte da: Michela Giordano (Conservatorio Vivaldi)

Direttore: Riccardo Glinac (Conservatorio Vivaldi)

La moda vuole l'ala larga (Itala Film, 1912, 5’)

Musiche per duo jazz (pianoforte e percussioni)

Composte da: Martino Olivero (Conservatorio Vivaldi)

Eseguite da: Matteo Rosa e Davide Briola (Liceo Monti)

Le spectre rouge (Pathé Frères, 1907, 9’)

Musiche elettroniche

Composte da: Davide Arbore, Elisa Forno, Michele Reggio (Conservatorio Vivaldi)

Eseguite da: Filippo Griseri e Alberto Corbellini (Liceo Monti)

In apertura

Matrimonio interplanetario (Enrico Novelli, 1910, 13’)

Musiche per pianoforte

Composte ed eseguite da: Ludovico Bellucci (Conservatorio Verdi Torino)

Robinet in vacanza (Ambrosio Film, 1912, 8’)

Musiche per duo di chitarre

Composte ed eseguite da: Roberto Belpanno e Gabriele Sagone (Conservatorio Vivaldi)

INFO

Linktree: https://linktr.ee/FestivalMUTO

Instagram: @festivalmutoyoung