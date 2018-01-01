Mercoledì del Conservatorio

Prosegue con successo la XXXIV edizione de “I Mercoledì del Conservatorio”, la rassegna del "Vivaldi" che, grazie anche al contributo di Regione Piemonte e Fondazione CRAL, trasforma l’Auditorium Pittaluga in un punto di riferimento per la cultura e l’ascolto consapevole.

Direttore artistico il pianista e docente del Vivaldi Sergio Marchegiani.

Il prossimo 11 febbraio, l'appuntamento è, come sempre, alle ore 17 in via Parma 1, ad Alessandria, per un viaggio musicale — a ingresso libero fino a esaurimento posti — tra le note di due grandi autori, figure chiave del Romanticismo musicale.

Il programma del concerto prevede il Gran Duo Concertante di Giovanni Bottesini per violino e contrabbasso, seguito dal celebre Quintetto in La maggiore D. 667 “La Trota” di Franz Schubert, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso.

A restituire tutta la vitalità delle due scritture musicali sarà un ensemble d'eccezione formato dai docenti del "Vivaldi": il violinista Nicola Bignami (foto), già membro dell'Orchestra Mozart di Claudio Abbado e "Ambasciatore della cultura europea" con Spira Mirabilis; lo specialista del repertorio barocco e cameristico Claudio Andriani (violino e viola); il violoncellista Claudio Merlo, profondo conoscitore della musica da camera e della musica antica; la contrabbassista Penelope Mitsikopoulos, già collaboratrice di istituzioni come il Teatro alla Scala e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il pianista Francesco Pasqualotto, la cui produzione discografica spazia da Bruckner alle avanguardie del Novecento.

Come da tradizione, il concerto sarà preceduto dal momento "Intro Allievi". L'allieva di pianoforte Maria Cecilia Bellomo aprirà il pomeriggio con l’evocativo Reflets dans l’eau di Claude Debussy e l’energia ritmica della Danza rumena op. 8a n. 1 di Béla Bartók.