Mercoledì 26 febbraio 2025, ore 17,00 i Mercoledì del Conservatorio Auditorium Pittaluga – via Parma, 1 – Alessandria Per questo concerto de i Mercoledì del Conservatorio sarà ospite Miriana Riviello (foto), vincitrice dell'ultima edizione del Concorso Nazionale di Esecuzione per Contrabbasso Werther – Emilio Benzi, che si è tenuto presso il Conservatorio nel 2023. Accompagnata al pianoforte da Carolina Benedettini, Miriana Riviello eseguirà per noi al contrabbasso alcuni brani di Max Bruch, Carl Ditters von Dittersdorf, Giovanni Bottesini, Serge Koussevitsky.