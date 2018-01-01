Echos, gran finale

Sarà un magnifico fine settimana musicale quello che chiuderà la 28a edizione del Festival Echos. I

Luoghi e la Musica. Sabato 20 giugno alle 17.30, presso l'Azienda C. Faso' di Bistagno, terzo e ultimo concerto del ciclo I Luoghi del vino che vedrà protagonista il pluripremiato VaguesSaxophone Quartet (foto).

Gran finale domenica 21 giugno, Giornata mondiale della Musica.

A partire dalle 16.00 Echos “invaderà” il paese di Fubine Monferrato con uno dei suoi format di maggior successo: il progetto 1+1+1=Trio!, quest'anno in compagnia del formidabile Trio Hèrmes.

Il Vagues Saxophone Quartet è formazione in residence di Echos 2026 per un progetto in due concerti intitolato Tutti i colori del sax. Formato da Andrea Mocci, Francesco Ronzio, Mattia

Quirico e Vincent Dupuy, il Vagues è un ensemble che sfrutta al meglio tutte le combinazioni

timbriche che quattro interpreti possono offrire. Nato nel 2016, il gruppo ha debuttato al Festival

Milano Musica e, da allora, si è esibito per importanti stagioni: Società dei Concerti e Società del Quartetto di Milano, Associazione Scarlatti di Napoli, Amici della Musica di Palermo, Brescia Wind Orchestra e Congresso Internazionale del Saxofono di Zagabria. Sono stati selezionati per l’European Creative Academy di Annecy (Francia) e hanno inciso il CD Masterpieces (Da Vinci).

Nel loro secondo concerto ad Echos (il primo era stato a Morbello) proporranno un accattivante programma dal titolo Americhe che accosta brani celeberrimi di Kurt Weill (L'Opera da tre soldi),

Gershwin (Rapsodia in blue), Piazzolla (Histoire du Tango) e una selezione da West Side Story di

Bernstein. Per l'occasione, dalle 15.00 alle 16.30 sarà possibile fare una visita guidata gratuita della

Gipsoteca Giulio Monteverde. Al termine del concerto sarà possibile visitare le cantine e l'Azienda

C. Faso' offrirà al pubblico un brindisi con i suoi vini e un assaggio dei propri prodotti. In caso di

maltempo il concerto si terrà presso il Teatro della S.O.M.S. di Bistagno.

Il Trio Hèrmes - formato dalla violinista Ginevra Bassetti, dalla violoncellista Francesca Giglio e

dalla pianista Greta Maria Lobefaro - si è imposto all’attenzione del panorama nazionale vincendo

numerosi concorsi (European Music Competition “Città di Moncalieri”, Premio “Crescendo” di

Firenze, “Premio Alberghini” di Bologna, ecc.). Nel 2021 è stato selezionato da Simone Gramaglia

per aderire alla rete de “Le Dimore del Quartetto” dove, scelto tra oltre 92 gruppi provenienti da tutto

il mondo, ha ricevuto il Premio di “Ensemble of the Year 2023”. Molti sono i concerti tenuti presso

festival e stagioni di spicco: Festival dei Due Mondi di Spoleto, Fondazione Musica Insieme

Bologna, GoG Giovine Orchestra Genovese, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Unione

Musicale di Torino, IUC Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, Società del Quartetto di

Milano e Accademia Filarmonica Romana. Il trio ha inoltre debuttato in Germania, Spagna, Francia,

Inghilterra, Svezia e nel 2026 terrà due importanti tournée in America e Cina. Di rilievo l’uscita del

loro CD per l’etichetta Brilliant Classics e la stretta collaborazione con RaiRadio3, che ha nominato

l’ensemble tra i più promettenti della loro generazione, dedicandogli un episodio della rubrica

“NextGeneration”. Tale fiducia è culminata in un concerto in diretta dalla Cappella Paolina del Quirinale.

Le tre artiste si esibiranno nel format originale di Echos 1+1+1=Trio!, progetto nato nel

2022 che vedrà ciascuna musicista tenere un concerto solistico della durata di 30 minuti, per poi

ritrovarsi alla fine del percorso a fare musica sullo stesso palco. Quest’anno lo scenario del progetto -

che consente di far conoscere tre luoghi diversi di particolare significato storico, artistico e culturale -

sarà Fubine Monferrato. Si potranno ammirare il Parco Storico Bricherasio (nel quale alle 16.00

suonerà Francesca Giglio), Casa Pane (alle 17.00 con Ginevra Bassetti) e la Chiesa Parrocchiale (alle

17.45 con Greta Maria Lobefaro). In quest'ultimo luogo le tre artiste si ritroveranno per affrontare il

meraviglioso Trio op. 97 “Arciduca” di Beethoven. Per l'occasione, dalle 15.00 alle 16.30 si

svolgerà una visita guidata gratuita ad alcuni infernot del paese e al Parco Storico Bricherasio a cura

del Comune di Fubine: il ritrovo è davanti al Municipio alle ore 15.00. Al termine, presso Casa Pane,

la Pro Loco di Fubine offrirà al pubblico un brindisi con i vini del territorio. In caso di maltempo,

tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa Parrocchiale.

Echos 2026 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte,

Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per questi ultimi appuntamenti, con i Comuni di Bistagno e

Fubine Monferrato e con la Strada dei vini e dei sapori del GranMonferrato che sostiene il ciclo I

Luoghi del vino. I concerti sono a ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Per info:

www.festivalechos.it oppure 348 7161557.

Associazione Musicale Ondasonora APS

ondasonora.aps@gmail.com

www.festivalechos.it