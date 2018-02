Appello: votate Casale per il sondaggio del Touring

(l.a.) - Alle 10,35 di oggi, venerdì, l'assessore alla cultura Daria Carmi, ha lanciato il seguene appello.

A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI, LE ASSOCIAZIONI, I GRUPPI, I CITTADINI MONFERRINI e PIEMONTESI.. PER NASCITA, FORZA O PER AMORE

con gentile preghiera di diffusione

https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/capitale-italiana-della-cultura-2020-ecco-le-10-finaliste

Gentilissimi appassionati di Monferrato e del Piemonte,

come potete immaginare la partita per Capitale Italiana della Cultura 2020 che Casale Monferrato sta giocando con impegno, per se e per tutto il Piemonte, pone ricadute che non si esauriscono nel titolo ministeriale.

Una vittoria importante per esempio è quella del Touring Club, di cui il link sopra, che decreterà quale città secondo i viaggiatori italiani meriterebbe di essere la Capitale Italian della Cultura 2020.

Noi, siamo partiti benissimo ed ora siamo stati superati da Agrigento e Nuoro e subito alle costole.

Numericamente abbiamo 3000 voti che sugli abitanti di Casale Monferrato sono tanti, ORA ABBIAMO BISOGNO DI TUTTO IL PIEMONTE.

Questo è uno di quei casi in cui SE VINCIAMO, VINCIAMO TUTTI.. crediamoci e giochiamo insieme, male che vada rischiamo di sentirci parte di un gruppo bellissimo.

Daria Carmi

assessore alla cultura di Casale Monferrato

ps: Casale Monferrato e tutti noi, lo faremmo per chiunque altro stesse concorrendo, è molto più bello difendere i sogni di tutti che le proprie mura