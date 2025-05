Unitre: cena di fine anno

"Questo, il 42esimo, non è solo un anno che si chiude: è una strada che continua. Perché ogni esperienza vissuta, ogni lezione seguita, ogni parola scambiata resta. E costruisce qualcosa. Costruisce comunità, costruisce memoria, costruisce futuro anche per chi non vede in questo luogo solo un tempio dell’apprendimento ma nache un’occasione di socialità un modo per sentirsi meno soli….”. Così il sindaco di Cassale Emanuele Capra mercoledì sera alla cena d'onore di fine d'anno dell'Unitre, Università della terza etò. Evento ben organizzato alla Canottieri.

Il sindaco ha concluso: "Essere in mezzo a voi, è per me un piacere e un onore. È l’occasione per riconoscere il valore di un’esperienza meritoria: quella di chi, anche dopo aver lavorato, cresciuto famiglie, attraversato stagioni diverse della vita, sceglie ancora di imparare, di coltivare la mente, di nutrire la curiosità….E’ anche un’occasione di socialità un modo per sentirsi meno soli….”.

Una bella realtà evidenziare dalle cifre dell’intervento del presidente Carlo Capra: 250 iscritti, 350 ore di lezione in 41 materie, oltre a gite culturali e passeggiate ecologiche. Dal presidente, ormai è tradizione, una breve prolusione filosofica sulla cultura della memoria, punto di forza dell’Unitre insieme ai legami di territorio e comunità.

Via alla cena con al dolce la premiazione-ringraziamento ai docenti (ben 72) e alle segretarie (“non ci fossero loro…”); una bottiglia omaggio illustrata da Tiziana Rota come sommelier: Piemonte Doc Rossato Anima Mia di Maccario da Mombaruzzo. Un brindisi meritato.

l.a.