Officinalia al Castello di Belgioioso

Dal 1° al 3 Maggio il Castello di Belgioioso torna ad essere il posto in cui il biologico si incontra, si assaggia e si vive da vicino.

È la XXXVIIIesima edizione di Officinalia, e il programma è pronto.

Tre giorni densi, pensati per chi vuole scoprire qualcosa di nuovo e per chi torna ogni anno. Oltre cento espositori certificati bio, dai produttori alimentari alla cosmesi naturale, dall'artigianato ecologico ai tessuti in fibra naturale. E intorno agli stand, una fiera che è anche molto altro.

Per le famiglie ci sono i laboratori Bio4Kids, pensati per far scoprire il mondo bio ai più piccoli in modo concreto e divertente. Nei Mini-Orti "I Saperi Antichi" si ritrovano piante e conoscenze che rischiano di andare perdute. Al Corner Api & Biodiversità si capisce davvero cosa significa tutelare gli impollinatori. I TaiChi Days portano in fiera tre giorni di pratica aperta, per chi vuole muoversi in modo diverso tra un giro agli stand e l'altro.

Il tutto nel cortile e negli spazi del Castello di Belgioioso, a pochi chilometri da Pavia.

Il biglietto a tariffa ridotta è disponibile online fino al 26 aprile. Dopo quella data la vendita anticipata chiude e il biglietto sarà acquistabile online e in cassa, al prezzo intero.

Orari

10/20 orario continuato.

l.a.