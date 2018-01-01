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Officinalia al Castello di Belgioioso
Dal 1° al 3 Maggio, XXXVIIIesima edizione
Dal 1° al 3 Maggio il Castello di Belgioioso torna ad essere il posto in cui il biologico si incontra, si assaggia e si vive da vicino.
È la XXXVIIIesima edizione di Officinalia, e il programma è pronto.
Tre giorni densi, pensati per chi vuole scoprire qualcosa di nuovo e per chi torna ogni anno. Oltre cento espositori certificati bio, dai produttori alimentari alla cosmesi naturale, dall'artigianato ecologico ai tessuti in fibra naturale. E intorno agli stand, una fiera che è anche molto altro.
Per le famiglie ci sono i laboratori Bio4Kids, pensati per far scoprire il mondo bio ai più piccoli in modo concreto e divertente. Nei Mini-Orti "I Saperi Antichi" si ritrovano piante e conoscenze che rischiano di andare perdute. Al Corner Api & Biodiversità si capisce davvero cosa significa tutelare gli impollinatori. I TaiChi Days portano in fiera tre giorni di pratica aperta, per chi vuole muoversi in modo diverso tra un giro agli stand e l'altro.
Il tutto nel cortile e negli spazi del Castello di Belgioioso, a pochi chilometri da Pavia.