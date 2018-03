Mercoledì 30 maggio arrivo a Reggio Calabria alle ore 8. Dopo la prima colazione possibilità di effettuarela visita a Reggio Calabria. L’escursione inizia sul lungomare Falcomata’, poi osserviamo le Terme Romane rinvenute nel corso dei lavori di ammodernamento della Cattedrale dedicata a Maria Santissima Assunta. Visita della Cattedrale ricordando che in navata destra la seconda cappella ospita il monumento funerario dedicato al servo di Dio mons. Giovanni Ferro (1901-1992), rettore del Collegio Trevisio di Casale.

Proseguiamo per una passeggiata nel centro storico durante la quale tocchiamo alcuni interessanti punti come la piazza Vittorio Emanuele II, meglio conosciuta come Piazza Italia, prima di giungere al Museo Archeologico della città, qui si potranno ammirare i famosissimi bronzi rinvenuti nelle acque antistanti la spiaggia di Riace. Usciti dal Museo Archeologico raggiungiamo a piedi il Museo del Bergamotto dove viene illustrata la storia e gli impieghi di questo particolare agrume tipicamente calabrese, unico prodotto naturale in grado di fissare il bouquet aromatico dei profumi. Nel pomeriggio possibilità di effettuare una passeggiata in centro.

Giovedì 31 arrivo a Cefalonia alle ore 09.00. Due i tipi di escursione: al villaggio di Asso e il lago Melissani con una breve sosta nei pressi della spiaggia di Myrtos, considerata una delle tre spiagge piu’ belle del mondo. Sosta al villaggio di Asso, luogo deliziosocon il tranquillo porticciolo e i suoi giardini curati e le locande che lo rendono un ambiente ideale per una passeggiata di tutto relax. Si arriva sul lago Melissani, un lago parzialmente coperto, giro del lago in barca e ritorno al porto. Altra escursione per la visita della Capitale Argostoli e al vicino sacrario in ricordo dell’eccidio della Divisione Acqui.

Venerdì 1° giugno arrivo a Saranda in Albania alle ore 8. Dopo la prima colazione, possibilità di effettuare un’interessante escursione che prevede la visita alle rovine archeologiche di Butrinto, citta’ fondata come colonia greca nel X secolo a.c. e in seguito sviluppatasi come citta’ romana e sede vescovile. In epoca bizantina la citta’ conobbe un periodo di grande prosperità, ma dopo una breve dominazione dei veneziani, la città fu abbandonata nel Medioevo a seguito della formazione di paludi nella zona. Visita alle rovine che rappresentano ciascun periodo di sviluppo della citta: ellenistico, romano, bizantino e veneziano.

Nel pomeriggio possibilità di visitare individualmente la cittadina di Saranda, fondata nel VI secolo a.c. fiorente città moderna con grandi tesori storici nei dintorni.

Sabato 2 giugno arrivo a Bari alle ore 08. Dopo la prima colazione, sbarco, incontro con il 'nostro' autobus privato e trasferimento a Matera, la citta’ dei Sassi, un’ affascinante luogo senza tempo, con facciate bianche e incantevoli, vie scavate nella roccia. Con guida locale e visita al quartiere Civita ritenuto il piu’ antico nucleo abitato, la Piazza del Duomo, le corti nobiliari, il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso ove si distribuiscono i nuclei di vita rupestre, cave di tufo, grotte tra affacci, scorci e panorami mozzafiato. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per assaporare la magica atmosfera della città, Capitale della Cultura nel 2019. Nel pomeriggio, al termine delle visite, trasferimento nella zona di Lanciano. Sistemazione in hotel.

Domenica 3 giugno trasferimento ad Ascoli Piceno, la città del travertino, della ceramica e delle cento torri. All’arrivo tempo a disposizione per un caffè, ospiti di STAT Viaggi presso il Caffè Meletti, locale storico d’Italia, capolavoro in Stile Liberty. Incontro con guida locale e visita del centro storico della città con la Piazza del Popolo, considerata una delle più belle d’Italia, incorniciata da un loggiato di archi, palazzi rinascimentali, portici e merlature. Vista sul Palazzo dei Capitani del Popolo con la Torre medievale e le mura della Chiesa di San Francesco. Proseguimento della visita con la Piazza Arrigo, la più antica piazza monumentale della città, sulla quale si affacciano importanti palazzi ed il Ponte Augusteo. Aperi-pranzo offerto da STAT Viaggi ove non mancheranno le famose Olive all’Ascolana accompagnata da altre tipiche stuzzicherie marchigiane. Al termine partenza per il viaggio di ritorno con soste lungo il percorso per il ristoro e arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.

