Crea: il mistero della luce

(l.a.) - Roberto Bianchetti, fotografo professionista e Guida Naturalistica accreditata presso l’Ente di gestione dei Sacri Monti, dopo il successo dell'anno scorso, ripropone il suggestivo laboratorio fotografico nel corso di tre serate che accompagneranno i partecipanti nella visita e scoperta dei Sacri Monti di Crea, Varallo e Domodossola, nel fascino dei loro paesaggi e degli scorci serali e notturni, resi particolarmente evocativi dall’illuminazione artistica che risalta e sottolinea la bellezza dell’architettura delle cappelle con le loro scene scultoree e pittoriche tra le ombre della natura circostante.

Il laboratorio che si svolgerà tra le 20.30 alle 22.45, consentirà, grazie ai preziosi consigli del Fotografo - professionista ed esperto di questi luoghi sacri e del loro significato - di osservare ed imparare le tecniche e le sensibilità percettive per immortalare al meglio la bellezza e le articolate sfumature emozionali che suscitano questi complessi monumentali, che sono patrimonio UNESCO, dove l’arte e la natura sono al servizio della narrazione e della spiritualità e dove la “luce” assume i suoi significati fisici e metafisici.

Per Roberto Bianchetti si tratta quasi un ritorno alle origini della passione per le immagini e per le immagini sacre: nel 1994 vinse il primo concorso con relativo stage fotografico itinerante proprio nel circuito dei più bei Sacri Monti e Santuari del Piemonte. Un'occasione unica, da non perdere, per condividere questa passione, scoprendo la seduzione ed il fascino di questi luoghi.

Ma le tre serate sono anche l’opportunità per conciliare la piacevolezza della degustazione della cucina tipica e la quiete del riposo, potendo scegliere di fermarsi a cenare e dormire nei Sacri Monti avendo l’opportunità di immergersi ancor meglio nella silenziosa e suggestiva atmosfera di questi straordinari luoghi.

Costo dell’escursione con illuminazione notturna e corso fotografico, € 28,00.

E possibile cenare e pernottare nelle vicinanze a prezzo concordato /ribassato per l'occasione.

Il calenadario vede 13 luglio Varallo, 20 luglio Domodossola, 3 agosto Crea.

Info e iscrizioni entro il lunedì precedente:

tel. 328 0046317

E-mail phototrotter@gmail.com

www.fotorobertobianchetti.com