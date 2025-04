Lisetta Carmi, un’anima in cammino

Nuovo appuntamento culturale nel complesso ebraico di Casale Monferrato, domenica 27 aprile, con la proiezione di un documentario dedicato a una figura particolarmente cara alla Comunità casalese. Alle 16.30 sarà infatti possibile assistere a “Lisetta Carmi, un’anima in cammino” con cui Daniele Segre ha ripercorso la vita e l’opera della fotografa genovese. Una figura che i casalesi hanno scoperto tre anni fa in occasione della mostra, dedicatagli durante la prima edizione del Monfest, e che ha colpito per l’intimità e il coraggio che riusciva a trasmettere in ogni scatto. La mostra casalese fu una delle ultime di Lisetta Carmi in vita: si spense a Cisternino nel luglio del 2022.

Ma anche Daniele Segre, il regista alessandrino scomparso nel febbraio del 2024, è un autore ben conosciuto in vicolo Salomone Olper e ha sempre impressionato il pubblico per la sua meticolosa attività di documentarista con cui ha fatto emergere il cuore delle vicende e dei personaggi che racconta. In questo filmato di 54 minuti, realizzato nel 2010, ripercorriamo il percorso artistico della fotografa, dapprima interessata al pianoforte, tanto da diventare una promettente concertista, e poi avvicinatasi alla fotografia, realizzando coraggiosi reportage tra i quali si ricordano quelli dedicati ai travestiti, ai portuali, a Ezra Pound o all’erotismo delle sculture presenti al cimitero monumentale di Staglieno. Spirito curioso e sempre alla ricerca di nuovi stimoli, Lisetta Carmi ha viaggiato molto: in Grecia, Inghilterra, Venezuela, Messico e India, fino all’incontro mistico col maestro indiano Babaji che la spinge a costruire il primo Ashram dell’Occidente a Cisternino, in Puglia.

Il film è stato invitato nel settembre 2010 alle Giornate degli Autori al Festival di Venezia e a novembre a INVIDEO 2010 a Milano. Nel complesso Ebraico sarà presentato da Claudia De Benedetti, direttore del Museo di Arte e Storia Antica Ebraica di Casale.

Ingresso libero per informazioni. www.casalebraica.com 014271807

