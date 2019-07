Nasce la Giammaria Ravetti Srls – Light is Life

Mercoledì 17 luglio alle ore 18 presso il complesso monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo sarà presentata una nuova iniziativa imprenditoriale che prende il via a Casale

Il dott. Giammaria Ravetti che, con la Spacecannon di Fubine al fianco dell’ing. Baiardi, fu una delle anime del Memoriale di Luce a Ground Zero, e dell’illuminazione del Castello e della Torre Civica di Casale, dopo anni di lavoro all’estero nel settore dell’illuminazione, ha deciso di fondare una Startup innovativa a vocazione sociale, la Giammaria Ravetti Srls – Light is Life, con sede a Casale Monferrato.

Anima e ispirazione delle maggiori realizzazioni illuminotecniche degli ultimi vent’anni, il dott. Ravetti, dopo i saluti delle autorità intervenute e la presentazione di Gaetano Giuffrè e Luca Corsolini, avrà modo di descrivere la sua nuova attività strettamente connessa con il mondo della cultura, dell’arte, dello sport e della valorizzazione dei patrimoni artistici nascosti attraverso la chiave dell’innovazione applicata al settore dell’illuminazione.

Nella location messa a disposizione per l’occasione dal Comune di Bosco Marengo e dall’Associazione “Amici di Santa Croce”, sarà possibile ascoltare le sue esperienze ed i suoi progetti futuri. Questa la mission: "La società opera nel settore dell’innovazione artistica e tecnologica nel campo dell’illuminazione, sia essa declinata nella forma dei grandi eventi, dell’illuminazione architetturale per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, degli eventi sportivi e promozionali nonché di quelli puramente emozionali attraverso lo strumento del memoriale. Nel settore di riferimento si vuole promuovere un nuovo impiego dello strumento illuminotecnico che, attraverso tecnologie anche di nuova generazione, evidenzia non solo la tridimensionalità della luce, ma anche la suaquarta dimensione (il tempo)".