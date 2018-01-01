Da Casale per il cardinal Bagnasco

Il cardinale Angelo Bagnasco sabato scorso è giunto a Torino e ha partecipato a un incontro dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, il cui acronimo è UCID (ben rapresentata la sezione di Casale).

Il presule è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per 10 anni e presidente del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa (CCEE) per 5, nonché arcivescovo emerito di Genova, nel novembre scorso è stato nominato dalla CEI assistente ecclesiastico dell' UCID. E proprio per conoscere le varie realtà regionali, ha incontrato il Comitato di Presidenza del Gruppo regionale UCID Piemonte e Valle d'Aosta e i presidenti delle sezioni locali al Collegio degli Artigianelli, presso cui si trova la sede del nostro UCID regionale.

La mattinata è stata strutturata in due momenti distinti: prima c'è stata una riunione esclusivamente dedicata ai soci UCID, alla quale erano presenti le sezioni di Torino, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo e Vercelli.

A seguire, c'è stato un evento pubblico nel 'Salotto delle Idee', che è l'aula magna del Collegio degli Artigianelli, letteralmente gremita per ascoltare il discorso del cardinale.

Partendo dai temi dell'impresa e del lavoro, vissuti secondo i valori cristiani, il cardinale Bagnasco ha parlato di una nuova primavera della fede, in cui Dio è all'opera anche nella nostra società frammentata e molto individualista. Perché "Dio non abbandona il mondo e non abbandona il cuore dell'uomo". Ha sottolineato che c'è un'autentica fame di relazione nell'individualismo dominante che, purtroppo, è un virus che sembra invincibile a causa della solitudine. E la necessità di relazione con le persone e nel rapporto con Dio è sentita soprattutto dai giovani, che rigettano i falsi modelli proposti dalla cultura secolarizzata. Assai toccante l'appello alla centralità della persona nel mondo dell'impresa e la necessità di intendere il lavoro non solo come mezzo di guadagno ma anche per essere utili agli altri.

Ad entrambi gli appuntamenti era presente la sezione UCID di Casale, rappresentata ufficialmente dalla presidente Carla Rondano, dall'assistente ecclesiastico don Silvano Lopresti (parroco di Calliano) e da Paolo Bassignana, che è tesoriere regionale di UCID Piemonte e Valle d'Aosta.

Nell'incontro privato con il cardinale, Carla Rondano ha espresso l'importanza di accogliere un numero crescente non solo di imprenditori ma anche di imprenditrici e di valorizzare le imprese che, nel nostro territorio, si occupano di agricoltura.

La sezione di Vercelli (rappresentata dalla presidente Adriana Sala e da diversi membri del Gruppo Giovani) era accompagnata dall'arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo. La sezione di Asti attualmente esprime nell'UCID Piemonte e Valle d'Aosta le cariche del presidente regionale Paolo Porrino, del vicepresidente Luigi Gentile e dell'assistente ecclesiastico monsignor Francesco Ravinale (vescovo emerito di Asti).

Hanno partecipato all'incontro con il cardinale Bagnasco anche il vicepresidente nazionale Davide Viziano (UCID Liguria), Riccardo Ghidella (UCID PIemonte), past-president nazionale e rappresentate UCID Italia all'UNIAPAC (Union Internationale des Associations Patronales Catholiques) e i presidenti regionali Enrico Montanari (UCID Emilia-Romagna), Francesco Augurusa (UCID Calabria) e Aldo Fumagalli (UCID Lombardia).

Maura Maffei