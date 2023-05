Festival Echos. I Luoghi e la Musica

La 25a edizione del Festival Echos. I Luoghi e la Musica continua con due concerti molto diversi tra loro. Venerdì 2 giugno alle 17.00, al Convento e Quadreria del Frati Cappuccini di Voltaggio, appuntamento con il duo svedese formato dal soprano Henriikka Gröndahl(cantante dell'Opera Reale di Stoccolma) e dal pianista Carl Ponten; domenica 4 alle 17.30, al Belvedere di Gavazzana, suona il fuoriclasse della fisarmonica Gianluca Campi (in caso di maltempo il concerto si terrà nell'adiacente Chiesa di San Martino).

Henriikka Gröndahl è una cantante molto ricercata e si esibisce per i teatri più prestigiosi d'Europa (Royal Swedish Opera, Glyndebourne, Liceu di Barcellona, Budapest Opera Festival, Operadagen Festival di Rotterdam, Scottish Opera, Opera di Göteborg), collaborando tra gli altri con Gustavo Dudamel, Susanna Mälkki, Sir Thomas Allen, Pietro Rizzo, Henrik Schaefer, Bramwell Tovey e Andrew Manze. Ha interpretato i ruoli principali in celebri opere (Bohème e Turandot, di Puccini, Il flauto magico e Don Giovanni di Mozart, Falstaff di Verdi, Orfeo ed Euridice di Gluck) nonché in capolavori come Ein Deutsches Requiem di Brahms, La Passione secondo Matteo di Bach e il Requiem di Mozart. Carl Ponten svolge un'intensa attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi in tutto il mondo, sia come solista che con orchestra. Ha suonato a Örebro per Sua Maestà il Re di Svezia, in diretta radiofonica dal Cultural Centre di Chicago ed è stato invitato per una lunga tournée con la Guatemala Symphony Orchestra che ha attraversato tutto il Sud America. Ha ricevuto premi dall’Accademia Reale di Musica di Svezia e dalla Regione del Södermanland che lo ha nominato Ambasciatore Culturale per il suo contributo alla diffusione musica nel suo Paese. A Voltaggio i due artisti proporranno un programma molto articolato che spazia dalle arie d'opera (Mozart, Puccini, Mascagni, Dvorak), alle liriche (Debussy, Liszt) fino al musical My fair lady.

Per l’occasione, al termine del concerto l’Associazione L’Arcangelo APS curerà una visita guidata della splendida Pinacoteca. La visita sarà su prenotazione e con posti limitati. Per info e prenotazioni: info@pinacotecadivoltaggio.it - tel. 347.4608672

Domenica 4, nell'inedito e scenografico spazio del Belvedere di Gavazzana, il virtuoso della fisarmonica Gianluca Campi tornerà a suonare per Echos con un programma interamente dedicato a Piazzolla dal titolo “Astor Piazzolla, El Revolucionario”; si potranno ascoltare sia brani popolarissimi come le Stagioni Portene, Oblivion, Adion Nonino e Libertango che composizioni meno conosciute come Jeanne y Paul o Chau Paris. Genovese, enfant prodige, Campi ottiene fama mondiale nel 2000 aggiudicandosi ad Alcobaça (Portogallo) il Trofeo Mondiale di fisarmonica in Portogallo. Da allora si è esibito in importanti sale da concerto (Sala Grande del Conservatorio “Verdi” di Milano, Società dei Concerti di Milano, Teatro “Carlo Felice” e Palazzo Ducale di Genova, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, ecc.) e in numerosi festival internazionali. La critica ha scritto di lui: “Gianluca Campi è un virtuoso di prim'ordine... ascoltare per credere”. Ha inciso numerosi dischi e nel 2006 ha pubblicato per Phoenix Classics un CD interamente dedicato al suo celebre concittadino Niccolò Paganini. Questa incisione, definita "eccezionale" dalla critica specializzata, gli è valsa l’appellativo di "Paganini della fisarmonica".

Questo appuntamento apre la seconda edizione della Settimana dell'Arte e della Cultura di Cassano Spinola, iniziativa che proseguirà fino al 10 giugno.

Echos 2023 è realizzato in collaborazione con Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRAL, Fondazione CRT e, per questi due concerti, con i Comuni di Voltaggio e Cassano Spinola e inoltre con l'Associazione L'Arcangelo APS e con l'Associazione Musicale Aurora. Questi due concerti di Echos 2023 sono a ingresso libero fino ad esaurimento di posti. Per info: www.festivalechos.it oppure 348 7161557.