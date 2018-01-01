"Cantiere Speranza"

La Diocesi di Casale Monferrato invita la comunità ecclesiale a riflettere sulla Festa della Donna con una conferenza della professoressa Adriana Valerio, storica dell’Università “Federico II” di Napoli e teologa di fama internazionale.

L'incontro, che si terrà alle ore 21 di martedì 10 marzo presso la Sala Cavalla dell'ex Seminario (piazza Nazari di Calabiana), è organizzato nell'ambito del ciclo "Cantiere Speranza".

La professoressa Valerio, già presidente della Società Europea delle Donne per la Ricerca Teologica, fondatrice del Coordinamento delle Teologhe Italiane e direttrice del progetto internazionale e interconfessionale "La Bibbia e le donne", parlerà di "Cosa può dire la Bibbia alle donne di oggi? Questioni aperte ed interpretazioni suggestive", intervistata dalla nota giornalista Chiara Genisio.

Nel 2018 ha donato la propria biblioteca alle Sorelle della sacra Famigliadi Verona costituendo il Fondo Adriana Valerio nella sezione "Donne e Fede" della Biblioteca Leopoldina Naudet.

Il 1 maggio 2022, viene nominata dall'arcivescovo di Napoli, Delegata Arcivescovile per il settore laicato.

In occasione dei lavori per il XXXI Sinodo diocesano ha curato e presentato il progetto "Donne in dialogo nella Chiesa di Napoli", volto a dare visibilità alle donne che hanno dato un contributo significativo al tessuto culturale e religioso della città.

Ha al suo attivo un numero impressionante di pubblicazioni, gli organizzatori casalesi tra le opere recenti della professoressa Valerio, ricordano "Le radici del mondo. Eva, le donne e la Bibbia" (Mondadori, 2025) e "Maria di Nazareth e Maria Maddalena" (Il Mulino, 2017 e 2020).

Come ha scritto Enzo Bianchi, Adriana Valerio "dà voce a questioni oggi fondamentali sia dal punto di vista storico culturale che ecclesiale per affrontare il tema del ruolo delle donne nella Chiesa.”

L'incontro è aperto a tutti e rappresenta un'opportunità unica per riflettere insieme sulla Festa della Donna e sul futuro del Cristianesimo e sul futuro della società occidentale.

L’auspicio degli organizzatori è che all’incontro partecipino tutti quei monferrini e casalesi che hanno a cuore un dibattito serio e costruttivo anche nella prospettiva del grande momento sinodale della Chiesa italiana.

l.a.